Стало известно, кто останется без прибавки к пенсии с 1 января

Государство элементарно выкручивает старикам руки

Государство элементарно выкручивает старикам руки В России с 1 января 2020 года проиндексируют пенсии. Однако на повышение выплат могут рассчитывать только пенсионеры, которые прекратят работать до конца текущего года. «Повышение пенсий с 1 января 2020 года на 6,6% не стоит ждать получателям социальных пенсий (индексация у них состоится 1 апреля на 7%) и военных (оно запланировано на 4% с 1 октября 2020 года)», — сообщает «АиФ» со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР). Для работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию, индексация с нового года не предусмотрена. При этом в ПФР отметили, что как только человек перестанет работать, даже временно, он получит все пропущенные индексации со следующего месяца после увольнения. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter