В Приморье выбрали двух новых главврачей

Как сообщили в краевом департаменте здравоохранения, оба победителя исполняли обязанности главных врачей в указанных больницах. Так, Валерий Коляда проработал врио главного врача Находкинской горбольницы почти год. До назначения Валерий Николаевич здесь же много лет трудился врачом травматологом-ортопедом.