Коммуналка «подешевела» для 300 тысяч приморцев в 2021 году

Коммуналка «подешевела» для 300 тысяч приморцев в 2021 году
Коммуналка «подешевела» для 300 тысяч приморцев в 2021 году
Сегодня, 15:24ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Благодаря компенсациям, более 300 тысяч приморских льготников смогли снизить свои коммунальные расходы в 2021 году. На эти цели из бюджета края уже выделили 3,8 миллиарда рублей.

По данным специалистов краевого минтруда, доля краевого бюджета на эту меру поддержки составила 3,2 миллиарда рублей. Помощь федерального бюджета составила 590,4 миллиона рублей.

К краевым льготникам относятся инвалиды и участники ВОВ, ветераны труда, труженики тыла и прочие. Компенсация приходит им после оплаты квитанций.

Однако не следует забывать, что 50%-ная компенсация возможна исключительно после закрытия всех долгов за ЖКУ.

«Граждане не освобождаются от платежей за коммунальные услуги. Компенсация приходит после того, как квитанции будут оплачены», — разъяснила глава министерства труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.

Обратиться за компенсацией расходов можно в любое отделение МФЦ или в онлайн варианте с помощью интернет-порталов Госуслуги или Социальный портал.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
льготыЖКХПриморье
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