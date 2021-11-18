«Пока не развалилось»: наконец нашли подрядчика для ремонта здания Думы Владивостока

Наконец определен подрядчик, который отважится заняться аварийным капитальным ремонтом несущих и ограждающих конструкций здания № 3 по улице Суханова во Владивостоке. На портале госзакупок указано, что тендер выиграло ООО «Примальт».

В здании находятся ГУ МЧС Приморья, городская Дума, ночной клуб, отель и несколько других учреждений и компаний, пишет «Альянс HELP». В документации указано, что строение возвели в 1954–1956 годах. На дату оформления проектно-сметной документации предметы охраны объекта культурного наследия не утверждены. До утверждения предметов охраны объекта культурного наследия сохранению подлежат все конструкции и элементы памятника в полном объеме. В качестве заказчика выступает управление содержания жилищного фонда администрации города Владивостока. Отмечается, что обследование выявило весьма плачевное состояние памятника истории и культуры регионального значения «Здание Совнархоза»: зафиксированы повсеместное отпадание и отшелушивание участков штукатурного слоя фасада, массовые трещины, вздутия и отслоения штукатурного слоя фасада шпиля, выветривание швов кладки стен, значительная коррозия металлических листов фальцевой кровли. Более того, обнаружена реальная угроза выпадения отдельных кирпичей, чем создается угроза жизни и здоровью людей. Аукцион был завершен на сумме почти ровно 16 миллионов рублей. Согласно условиям контракта, подрядчик должен завершить работы не позднее 25 декабря 2021 года. За это время он обязался отремонтировать крышу, кровлю, чердачное перекрытие, фасад шпиля и ограждения.

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