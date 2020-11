Банкам дана команда считать всех россиян бандитами, коррупционерами и террористами

Даже международную организацию по борьбе с отмыванием денег возмутил такой подход российских властей к собственным гражданам

Даже международную организацию по борьбе с отмыванием денег возмутил такой подход российских властей к собственным гражданам Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) раскритиковала РФ за слишком низкий порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях. Об этом говорится в отчете организации по России после проведения выездной миссии в марте 2019 года), сообщают «Известия». В целом международные эксперты высоко оценили соответствие страны требованиям по борьбе с финансированием терроризма и коррупцией. Они подчеркнули, что власти ежегодно возвращают жертвам отмывочных схем более 50 млрд рублей. Повысить порог В своем отчете FATF назвала порог для направления сообщений о подозрительных операциях слишком низким: сейчас он составляет 600 тыс. рублей для трансакций с деньгами физлиц, 3 млн рублей для операций с недвижимостью и 10 млн рублей — для перечислений, связанных с оборонным комплексом. Из-за автоматизации процессов объем информации для проверки постоянно растет — это может увеличить количество отказов в проведении платежей и привести к прекращению деловых отношений с юрлицом из-за опасений отмывания средств, говорится в отчете. В прошлом году Национальный совет по финрынкам (НСФР) уже говорил об этой проблеме и проводил опрос банков на тему эффективности госконтроля над подозрительными транзакциями. Тогда одной из проблем кредитные организации назвали именно низкие пороговые значения для отчетности, рассказал вице-президент организации Александр Наумов. По его словам, для банков и их клиентов это создает неоправданные административные барьеры, влияющие на стоимость услуг. — Чтобы компенсировать затраты на обязательный контроль, банки вынуждены корректировать комиссии. Обязательный контроль вовсе не нужен — более эффективно, если банк сам будет выявлять подозрительную деятельность клиента, а не впустую отправлять миллионы сообщений, — подчеркнул Александр Наумов. С учётом роста цен и повышения активности на рынке нынешние пороги приводят к значительному росту уровня нагрузки на банки. Также многократно возрастают риски некорректного и несвоевременного направления информации, отметил директор по комплаенсу «Ак Барс» Банка Айдар Багавиев. В ЦБ оперативно не ответили на вопрос «Известий» о необходимости повышения порога для трансакций, подлежащих обязательному контролю. Сумма операций, о которых банки должны в обязательном порядке информировать Росфинмониторинг, не менялась с момента принятия «антиотмывочного» 115 ФЗ — с 2001 года, напомнил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Для клиентов это дополнительные неудобства, поскольку от них всё чаще требуют прислать документы для подтверждения операций. Кроме того, растущий объем отчетности мешает регуляторам — становится сложнее анализировать данные, — пояснил Василий Заблоцкий. По его словам, сама FATF рекомендует ориентироваться на порог в $15 тыс. — порядка 940 тыс. рублей. Оценка положительная В целом FATF высоко оценила Россию по критериям соответствия международным стандартам борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. По 35 из 40 пунктов РФ получила высокий рейтинг («значительно соответствует» или «полностью соответствует»). По оставшимся пяти пунктам Россию поставили оценку «частично соответствует». По итогам прошлой миссии FATF в России в 2008 году стране были присвоены положительные рейтинги лишь по 25 рекомендациям, напомнили в Росфинмониторинге. «Российские власти имеют глубокое понимание существующих в стране рисков, а в распоряжении Росфинмониторинга есть огромный объем данных, которые регулярно используют правоохранительные органы в целях расследования случаев отмывания денег, финансирования терроризма и отслеживания преступных доходов», — говорится в отчете FATF. В среднем, в России ежегодно осуществляется 52 судебных преследования по делам, связанным с финансированием терроризма, а с 2013 года по этой статье было осуждено более 300 человек: большинство из них были приговорены к лишению свободы на сроки от трех до восьми лет, отметили в FATF. Эксперты международной группы также подчеркнули, что Россия уделяет приоритетное внимание возвращению денег жертвам преступлений, возмещая ущерб в размере около €816 млн (более 50 млрд рублей) ежегодно. Объем возврата превосходит размер конфискаций в уголовном порядке, подчёркивается в отчете. Так называемых жертв можно объединить в несколько групп: граждане, государственные и муниципальные органы, а также юрлица, ИП и общественные организации, пояснили в Росфинмониторинге. Например, страдают вкладчики банков, которые лишились лицензии из-за участия в схемах по отмыванию средств. Деньги могут возвращаться через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) или посредством реализации арестованных активов, принадлежавших замешанным в коррупции лицам, и поступления денег в пострадавшие организации, добавили в службе. В АСВ оперативно не ответили на вопросы «Известий» об объемах возвращенных вкладчикам средств. В целом 50 млрд рублей в год — сумма относительно небольшая в масштабах российской экономики: это сопоставимо с объемом вкладов некрупной кредитной организации из пятого десятка, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

