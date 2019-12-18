Банкам дана команда считать всех россиян бандитами, коррупционерами и террористами

В прошлом году Национальный совет по финрынкам (НСФР) уже говорил об этой проблеме и проводил опрос банков на тему эффективности госконтроля над подозрительными транзакциями. Тогда одной из проблем кредитные организации назвали именно низкие пороговые значения для отчетности, рассказал вице-президент организации Александр Наумов. По его словам, для банков и их клиентов это создает неоправданные административные барьеры, влияющие на стоимость услуг.