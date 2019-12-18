Дальний Восток погряз в пагубных привычках

К наиболее вредным привычкам сегодня относятся алкоголизм, табакокурение и наркомания. Они калечат и губят не только «потребляющих», но и людей, живущих с ними рядом, оказываются причинами многочисленных преступлений и их серьезных последствий. Соответствующая статистика была взята за основу расчета экспертами РИА «Рейтинг» рейтинга, определяющего места регионов по степени влияния на них вредных привычек проживающего в них населения. Сводные баллы учли шесть важнейших показателей и в итоге были сведены в общий рейтинг с оценками от 1 до 100 баллов, где наибольшие оценки достались регионам, где ситуация наиболее благополучна.