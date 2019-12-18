"Хочется заглянуть в знакомый владивостокский двор..."

Даже не представляете, как хочется прогуляться мне хоть бы по неотремонтированной набережной или заглянуть в какой-нибудь знакомый владивостокский двор - я бывал во многих дворах. Если доводилось случайно или организованно встречаться с жителями, мы всегда активно взаимодействовали с ними, прислушивались к их просьбам и пожеланиям, чаяниям и надеждам. Люди охотно шли с нами на контакт: ведь долгие годы никакие ремонтные и восстановительные работы не проводились, поэтому начатая нами программа по комплексному ремонту придомовых территорий была принята с энтузиазмом.