"Хочется заглянуть в знакомый владивостокский двор..."

"Хочется заглянуть в знакомый владивостокский двор..."

18 декабря 2019, 09:01
Общество
Опубликован последний пост экс-глава Владивостока из московских застенков

Опубликован последний пост экс-глава Владивостока из московских застенков

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. Его темой стало благоустройство городских территорий. Напомним, что экс-мэр на днях этапирован из СИЗО в колонию.

«Во Владивостоке благоустраивают придомовые территории и дворы: это новый асфальт, детские и спортивные площадки… Да вообще, мне сообщают, что много всего делают, и в принципе, повестка насыщенная в городе.

Даже не представляете, как хочется прогуляться мне хоть бы по неотремонтированной набережной или заглянуть в какой-нибудь знакомый владивостокский двор - я бывал во многих дворах. Если доводилось случайно или организованно встречаться с жителями, мы всегда активно взаимодействовали с ними, прислушивались к их просьбам и пожеланиям, чаяниям и надеждам. Люди охотно шли с нами на контакт: ведь долгие годы никакие ремонтные и восстановительные работы не проводились, поэтому начатая нами программа по комплексному ремонту придомовых территорий была принята с энтузиазмом.

Например, в 2013 году мы капитально реконструировали более 70 придомовых территорий, на 30-ти из них установили современные детские игровые площадки. В последующих годах провели капитальный ремонт десятков городских пешеходных зон и отремонтировали порядка 50 улиц, пешеходных зон и проездов к многоквартирным домам. И это хорошо, что работы продолжаются и сейчас, и программы по созданию комфортной городской среды, а проще говоря, уюта в городах, принимают федеральный масштаб».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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