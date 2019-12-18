Из Владивостока весной можно будет улететь на Чукотку

Из Владивостока весной можно будет улететь на Чукотку

18 декабря 2019, 16:25
Общество
Стоимость субсидированных билетов составляет 13,5 тыс. рублей в одну сторону

Стоимость субсидированных билетов составляет 13,5 тыс. рублей в одну сторону

Авиакомпания S7 начала продажу билетов на прямой авиарейс между Владивостоком и Анадырем с 22 мая 2020 года. Полеты будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Стоимость билета составит 13,5 тыс. рублей в одну сторону, ориентировочное время в пути - 5,5 часов.

«Правительство Чукотского автономного округа согласовывает с авиакомпанией S7 график полетов по маршруту «Владивосток - Анадырь – Владивосток» на 2020 год, идут переговоры о старте полетов с 1 марта нового года. Пока перевозчик открыл продажу билетов с 22 мая», - сообщается на сайте правительства Чукотки.

Сегодня из международного аэропорта Анадырь выполняются рейсы, соединяющие областной центр Чукотки с европейской частью страны (через Москву), а также городами Дальневосточного федерального округа: Хабаровском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом. При этом с Владивостоком авиасообщение осуществляется с пересадками, в том числе иногда приморцам приходится лететь через… Москву.

Прямой маршрут Владивосток - Анадырь - Владивосток включен в список субсидируемых на 2020 год по постановлению правительства РФ. Софинансировать его будет правительство Чукотского автономного округа. В региональном бюджете на эти цели в 2020 году предусмотрено почти 69 млн рублей.

Досье газеты «Золотой Рог»: S7 - крупнейшая частная и вторая по объему перевозок (после «Аэрофлота» авиационная группа в России, принадлежит семье Владислава ФИЛЕВА. Объединяет авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» (летают под брендом S7 Airlines).

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

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