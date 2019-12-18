Из Владивостока весной можно будет улететь на Чукотку

Авиакомпания S7 начала продажу билетов на прямой авиарейс между Владивостоком и Анадырем с 22 мая 2020 года. Полеты будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Стоимость билета составит 13,5 тыс. рублей в одну сторону, ориентировочное время в пути - 5,5 часов.