Из Владивостока весной можно будет улететь на Чукотку

Стоимость субсидированных билетов составляет 13,5 тыс. рублей в одну сторону Авиакомпания S7 начала продажу билетов на прямой авиарейс между Владивостоком и Анадырем с 22 мая 2020 года. Полеты будут выполняться один раз в неделю по пятницам. Стоимость билета составит 13,5 тыс. рублей в одну сторону, ориентировочное время в пути - 5,5 часов. «Правительство Чукотского автономного округа согласовывает с авиакомпанией S7 график полетов по маршруту «Владивосток - Анадырь – Владивосток» на 2020 год, идут переговоры о старте полетов с 1 марта нового года. Пока перевозчик открыл продажу билетов с 22 мая», - сообщается на сайте правительства Чукотки. Сегодня из международного аэропорта Анадырь выполняются рейсы, соединяющие областной центр Чукотки с европейской частью страны (через Москву), а также городами Дальневосточного федерального округа: Хабаровском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом. При этом с Владивостоком авиасообщение осуществляется с пересадками, в том числе иногда приморцам приходится лететь через… Москву. Прямой маршрут Владивосток - Анадырь - Владивосток включен в список субсидируемых на 2020 год по постановлению правительства РФ. Софинансировать его будет правительство Чукотского автономного округа. В региональном бюджете на эти цели в 2020 году предусмотрено почти 69 млн рублей. Досье газеты «Золотой Рог»: S7 - крупнейшая частная и вторая по объему перевозок (после «Аэрофлота» авиационная группа в России, принадлежит семье Владислава ФИЛЕВА. Объединяет авиакомпании «Сибирь» и «Глобус» (летают под брендом S7 Airlines). Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ТАСС

