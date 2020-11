Сбербанк и Фонд капитального ремонта Магаданской области расширили сотрудничество

Сбербанк и Фонд капитального ремонта Магаданской области заключили договор на расширенное банковское сопровождение контрактов

Сбербанк и Фонд капитального ремонта Магаданской области заключили договор на расширенное банковское сопровождение контрактов Банк будет оказывать Фонду услуги по сопровождению контракта и осуществлению контроля целевого расходования денежных средств, выделенных из бюджета Магаданской области на выполнение работ по капитальному ремонту. Это позволит осуществлять доскональный контроль расходования средств по проектам, начиная с самого начального этапа. Средства будут выделяться подрядчикам исключительно после предоставления документов, подтверждающих факт расходов по определенному этапу, которые должны соответствовать правилам ценообразования. Кроме того, будет вестись мониторинг всех расчетов с подрядчиками, анализ документов и договоров, предоставляемых исполнителем работ. В частности, проверке будут подлежать исходно-разрешительная, проектно-сметная и рабочая документация, а также ведомости материалов и объемов работ, их стоимость и сроки. Обмен документами будет проводиться через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн», что значительно упростит и ускорит работу. Дополнительно в адрес Фонда будет предоставляться подробная отчетность о распределении расходов по контрактам. Такое сопровождение позволит предприятию не беспокоиться о нецелевом расходовании бюджетных средств и получать полную аналитику об их использовании. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

