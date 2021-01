Новая дальневосточная авиакомпания готова к взлету

На Дальнем Востоке скоро появится своя авиакомпания, названная в честь региона. Еще год назад Владимир Путин подписал перечень поручений о создании дальневосточной авиакомпании. Тогда ещё безымянная структура должна была обеспечить местных жителей возможностью недорого и с комфортом перемещаться по региону.

Сегодня у авиакомпании уже есть имя — «Аврора». Несмотря на всё ещё имеющиеся «белые пятна», уже очевидно — новому авиаперевозчику быть. «Золотой рог» разобрался, что будет представлять собой новая структура, и как она создавалась. Борьба за «Аврору» В январе 2020 года, через несколько недель после оглашения инициативы по созданию нового авиаперевозчика, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил журналистам, что новая структура должна появиться на базе авиакомпании «Аврора». Тогда правительство области владело 49% акций компании. «Если „Авроре“ дать эту задачу, уверен, она с ней справится. Считаю, что авиакомпания достойная и сможет показать высокий уровень работы», — сказал Лимаренко. С аналогичными заявлениями выступали и представители «Аэрофлота», которому принадлежал 51% акций «Авроры». Планировалось, что монополист получит из федерального бюджета деньги на приобретение воздушных судов для новой структуры. Ещё один крупный игрок на рынке авиаперевозок — компания S7 — сразу заявила, что не заинтересована в участии в проекте, поскольку планирует развивать собственную сеть маршрутов на Дальнем Востоке. Однако в мае вице-премьер Юрий Борисов объявил, что новую авиакомпанию создадут на базе авиаперевозчика Red Wings, принадлежащего «Ростеху». Предполагалось, что на эти цели компания приобретёт 60 ближнемагистральных лайнеров Sukhoi Superjet 100. Вскоре о Red Wings все забыли. На арене вновь появились «Аэрофлот», «Аврора» и региональные правительства, каждое из которых имело свой взгляд на развитие новой структуры, что могло вовсе «похоронить» идею. Летом между субъектами Дальнего Востока и Минтрансом разгорелся конфликт. Субъекты предлагали создать альянс региональных авиакомпаний с сохранением их юридической независимости. Руководить формированием предлагалось специально созданному наблюдательному совету. Предполагалось, что в состав структуры войдут авиакомпании «Якутия», «Аврора», «Полярные авиалинии» (Якутск), «Хабаровские авиалинии», «Сибирская легкая авиация» (Магадан) и ПАО НПК «Иркут» (входит в структуры «Ростеха»). Идея создания альянса принадлежала в первую очередь главе Якутии Айсен Николаеву. Его инициативу обсуждали с руководителем Росавиации Александром Нерадько. «Открывая совещание, Александр Нерадько отметил, что, согласно поручению правительства РФ, поставлена задача по созданию единой дальневосточной авиакомпании, представляющей собой альянс из существующих авиаперевозчиков, между которыми установятся партнерские отношения в части выполнения социально важных региональных маршрутов. Основным перевозчиком выбрана авиакомпания „Аврора“. В настоящее время Минтрансом РФ разработана „дорожная карта“ по созданию единой дальневосточной авиакомпании», — говорится в июньском сообщении пресс-службы правительства республики Саха (Якутия). Но уже в следующем месяце власти, по всей видимости, решили отказаться от проекта якутян. По замыслу федеральных властей, базой для новой авиакомпании должна была стать «Аврора», принадлежащая «Аэрофлоту» и правительству Сахалинской области. Остальные регионы в этом случае становились акционерами «Авроры», получив одну акцию авиаперевозчика. Также предполагалась передача имущества региональных авиакомпаний в уставной капитал «Авроры», что грозило снижением налоговых поступлений в местные бюджеты. Вскоре Айсен Николаев публично раскритиковал предложение федеральных коллег, заявив, что такое решение оставляет действующим якутским авиаперевозчикам лишь убыточные рейсы. На такие риски правительство Якутии пойти не может. В качестве аргументов приводилась непрозрачность инициативы Минтранса, отсутствии информации о схеме управления новой структурой и возможностями, которые предоставляло владение одной акцией. Свои претензии субъекты направили в Минтранспорта в конце августа. «Аврора» встаёт на крыло В итоге было принято решение, которое, кажется, устроило все стороны. Правительство Сахалинской области стало владельцем авиакомпании «Аврора», выкупив у «Аэрофлота» 51% акций за символический один рубль. Эти акции Сахалинская область должна будет пропорционально распределить между остальными регионами Дальнего Востока. Также предусмотрена «золотая акция», которую получит федеральное правительство. Регионы передадут в компанию блокирующие пакеты местных авиаперевозчиков, тем самым консолидировав свои активы. «Сейчас мы будем делать следующий шаг — создавать холдинг, в который войдут все дальневосточные авиационные компании во главе с «Авророй». Эта работа началась, и мы её делаем вместе с Министерством транспорта РФ, — приводит слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко пресс-служба региона. — Принципиально важно, что тарифы будут субсидироваться. Дальневосточники, в том числе сахалинцы и курильчане, получат возможность покупать билеты по умеренным ценам. А это значит, медицинские и образовательные услуги, туризм в федеральном округе станут доступнее. Это очень важно, поскольку Дальний Восток динамично развивается. Ему нужна авиационная поддержка. Маршрутная сеть авиакомпании включит в себя более 500 населенных пунктов. Уже подготовлен перечень удаленных и труднодоступных населенных пунктов (всего их 410), на базе которого сформирована маршрутная сеть из 535 социально значимых маршрутов (435 местных и 100 региональных). Ожидаемый пассажиропоток составит около 2 миллионов человек в год. Определена примерная потребность в воздушных судах — 186 самолетов, из которых 53 российского производства, приобретут до 2025 года. «Новая единая дальневосточная авиакомпания будет использовать современные отечественные самолёты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами. Перед объединённой авиакомпанией стоят масштабные задачи: за четыре года её пассажиропоток должен вырасти до двух миллионов человек, а количество маршрутов превысить полтысячи. Это позволит построить на территории Дальнего Востока единую региональную сеть и перейти к прямым перелётам между городами этого федерального округа без стыковки в Москве, в крупных городах», — сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Сейчас Минвостокразвития работает над финальным проектом документа, регламентирующим работу новой авиакомпании. Сообщается, что к 1 февраля структура будет официально зарегистрирована. В её набсовет войдут главы всех 11 регионов Дальнего Востока. Всё это потребует немалых инвестиций. Но их окончательную сумму пока не называют. Ранее полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев называл сумму в 30 миллиардов рублей. При этом ранее полпред подтвердил, что на первых порах авиаперевозчик зарабатывать не сможет. Его задача на этот период — бесшовная перевозка пассажиров, увеличение количества рейсов, смена устаревшего парка самолетов, организация общей системы обучения и подготовки пилотов. Также власти займутся отладкой маршрутной сети, снижением избыточных издержек на закупку топлива и содержание инфраструктуры аэропортов, что должно повлечь за собой снижение стоимости билетов для населения. Судя по всему, пассажиры новой авиакомпании будут летать на отечественных самолётах «Байкал». Как заявлял ранее президент Владимир Путин, использование российских судов — принципиальная позиция. «Байкал» готовят к выпуску в Бурятии. Как рассказал в интервью «Российской газете» глава Минпромторга Денис Мантуров, новый самолёт сможет заменить Ан-2, впервые выпущенный 70 лет назад. Ожидается, что судно совершит первый полёт до конца 2021 года. Затем, в конце 2022 года — начале 2023, необходимо пройти сертификацию. С 2023 года в министерстве планируют начать коммерческие поставки. «Байкал» рассчитан на девять пассажиров. Судно сможет пролететь до 1000 километров без дозаправки. «По требованиям Минпромторга, зафиксированным в контракте, себестоимость летного часа у „Байкала“ должна составить 30 тыс. рублей, а взлетно-посадочные характеристики быть не хуже, чем у Ан-2, тогда его можно будет эксплуатировать на слабо подготовленных аэродромах», — сказал Мантуров. По словам министра, «Байкал» будет востребован в условиях Крайнего Севера, в труднодоступных районах и регионах Дальнего Востока. Судя по всему, до тех пор, пока первый «Байкал» не взлетит, либо ему не найдут замену, дальневосточная авиакомпания будет брать самолёты в лизинг. Об этой возможности ранее заявлял полпред Юрий Трутнев. Анна САТИМОВА

