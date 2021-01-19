Новая дальневосточная авиакомпания готова к взлету

«Сейчас мы будем делать следующий шаг — создавать холдинг, в который войдут все дальневосточные авиационные компании во главе с «Авророй». Эта работа началась, и мы её делаем вместе с Министерством транспорта РФ, — приводит слова губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко пресс-служба региона. — Принципиально важно, что тарифы будут субсидироваться. Дальневосточники, в том числе сахалинцы и курильчане, получат возможность покупать билеты по умеренным ценам. А это значит, медицинские и образовательные услуги, туризм в федеральном округе станут доступнее. Это очень важно, поскольку Дальний Восток динамично развивается. Ему нужна авиационная поддержка.