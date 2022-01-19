Во Владивостоке проведут масштабный ремонт теплосетей

На эти цели запланировано 355 млн рублей, сообщили в пресс-службе мэрии. В перечень улиц для реконструкции вошли те, где наиболее высокая степень износа и многократно случались порывы этой зимой, в том числе в новогодние праздники.

Это проспект Красного Знамени, Башидзе, Московская, Хабаровская, 2-я Поселковая, Тобольская, Стрельникова, Крыгина, Зои Космодемьянской и другие. Также, в план ремонта планируется включить ул. Русскую и 50 лет ВЛКСМ. Средства на это сейчас изыскиваются. — Порывов много, износ сетей очень большой. Для оперативного реагирования на базе МУП «ВПЭС» сформированы дежурные бригады, которые круглосуточно устраняют аварии. Но для полноценного решения проблемы необходим масштабный ремонт. Средства на него уже выделены. Также в администрации Владивостока создан штаб, который будет осуществлять контроль за ремонтными работами, их качеством и сроками, — подчеркнул Константин Шестаков. Он обозначил, что ряд управляющих компаний во Владивостоке реагируют на возникающие проблемы неоперативно. В связи с этим жителям многих домов предложат сменить свою УК на любую другую. — Мы планируем направить дополнительное финансирование МУП «Центральный», чтобы оно также могло усилить свой штат санитарии и сантехники и предложить услуги большему количеству домов, — добавил Константин Шестаков. Напомним, что общий километраж муниципальных тепловых сетей во Владивостоке составляет около 500 километров. Они были построены 40-50 лет назад. На сегодня их изношенность составляет практически 90%. Ежегодно только на сетях МУП «ВПЭС» происходит более 1800 аварий.

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