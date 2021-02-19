Власти и энергетики вплотную займутся энергоснабжением Приморья

«Проблем, которые необходимо решить уже сейчас, достаточно. Это регулярные перебои с электроэнергией во время непогоды, ряд проблем с садоводческими некоммерческими товариществами, недостаток мощности генерации в некоторых муниципалитетах. Для уверенного развития края нам нужно кардинально усовершенствовать энергохозяйство» — напомнил Олег Кожемяко.
В ходе визита в Приморье глава «Русгидро» лично ознакомился с предприятиями отрасли. Компания готова вложить в модернизацию и реконструкцию энергосетей в крае порядка 12 млрд рублей в ближайшие годы. По поручению губернатора Олега Кожемяко правительство региона окажет «Русгидро» всю необходимую помощь для решения общих задач.
Напомним, что прошедший в конце прошлого года ледяной циклон выявил много слабых мест в энергоснабжении Приморья. Один из примеров — район Чуркина во Владивостоке несколько дней был обесточен, и даже после восстановления энергоснабжения опять случились неполадки. Теперь все слабые места постепенно ликвидируются.
Так, АО «ДРСК», входящее в состав «Русгидро», с опережением графика строит новую кабельную линию напряжением для повышения энергонадежности Первомайского района Владивостока. На данный момент осуществляется строительство линии 35 кВт от подстанции Луговая до подстанции Чуркин.
Отметим, что Олег Кожемяко держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением региона. Ранее его работа получила положительную оценку министра Дальнего Востока и Арктики Чекункова: «Однако я хочу отметить напряженную, плодотворную работу руководства края и лично Олега Николаевича Кожемяко. Он молодец. Всю эту неделю вел круглосуточную работу, был на всех объектах и во всех местах, где случились аварии», — отмечал министр работу губернатора на ликвидации последствий ЧС в регионе.