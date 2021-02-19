Власти и энергетики вплотную займутся энергоснабжением Приморья

Отметим, что Олег Кожемяко держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением региона. Ранее его работа получила положительную оценку министра Дальнего Востока и Арктики Чекункова: «Однако я хочу отметить напряженную, плодотворную работу руководства края и лично Олега Николаевича Кожемяко. Он молодец. Всю эту неделю вел круглосуточную работу, был на всех объектах и во всех местах, где случились аварии», — отмечал министр работу губернатора на ликвидации последствий ЧС в регионе.