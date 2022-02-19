Во Владивостоке устроили облаву на рыбаков, выехавших на лёд на автомобилях

Во Владивостоке устроили облаву на рыбаков, выехавших на лёд на автомобилях
Во Владивостоке устроили облаву на рыбаков, выехавших на лёд на автомобилях
Сегодня, 10:10ОбществоФото: www.vlc.ru
В минувшую пятницу, 18 февраля, во Владивостоке выписали пять протоколов за выезд на лёд на автомобилях. Нарушителей выявили в ходе совместного рейда, который в районе железнодорожной станции Чайка провели специалисты мэрии и сотрудники полка ДПС по Владивостоку.

Теперь протоколы направят в административную комиссию по Советскому району, где будет решаться вопрос о наложении штрафов.

— Местом проведения рейда Чайка выбрана неслучайно, — сообщил начальник городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Константин Литвиненко. — Мы многократно получали сообщения о том, что её «облюбовали» рыбаки на автомобилях. Рейд эти факты подтвердил.

Специалист напомнил, что выезд на лёд на автомобилях на любых водоёмах и морских акваториях в регионе категорически запрещён. Этот запрет действует весь зимний период. Выход на лёд разрешен, но гражданам следует быть при этом предельно осторожными.

В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить по телефонам 101, 112 или 2222-333.

Сюжеты:
Приморье
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