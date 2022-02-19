Во Владивостоке устроили облаву на рыбаков, выехавших на лёд на автомобилях

В минувшую пятницу, 18 февраля, во Владивостоке выписали пять протоколов за выезд на лёд на автомобилях. Нарушителей выявили в ходе совместного рейда, который в районе железнодорожной станции Чайка провели специалисты мэрии и сотрудники полка ДПС по Владивостоку.

Теперь протоколы направят в административную комиссию по Советскому району, где будет решаться вопрос о наложении штрафов. — Местом проведения рейда Чайка выбрана неслучайно, — сообщил начальник городского управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Константин Литвиненко. — Мы многократно получали сообщения о том, что её «облюбовали» рыбаки на автомобилях. Рейд эти факты подтвердил. Специалист напомнил, что выезд на лёд на автомобилях на любых водоёмах и морских акваториях в регионе категорически запрещён. Этот запрет действует весь зимний период. Выход на лёд разрешен, но гражданам следует быть при этом предельно осторожными. В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить по телефонам 101, 112 или 2222-333.

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