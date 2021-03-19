Ассортимент доступной рыбы увеличился в Приморье

В Приморье расширили ассортимент доступной рыбной продукции. Консервы из селёдки и иваси вошли в программу «Приморская рыба» — их можно приобрести в торговых сетях региона, сообщили в краевом правительстве.

В агентстве по рыболовству Приморского края сообщили, что с начала 2021 года в крае реализовано около семи тысяч банок рыбных консервов. Сейчас в магазинах можно купить три вида этой продукции. «Иваси и иваси в масле продаются в магазинах-участниках социальной программы по единой цене — 54,75 рубля за банку. Консервы из сельди стоят 51,58 рубля», — рассказали специалисты. В текущем году приморские рыбаки выловили более 32 тысяч тонн сельди. Вылов сардины иваси начнётся в августе. Специалисты обещают, что дефицита продукции на рынке не будет. Социальная программа «Приморская рыба» была запущена в 2018 году по инициативе губернатора региона Олега Кожемяко. Купить продукцию по доступной цене можно в магазинах «РЕМИ», «Самбери», «Фреш 25», «Парус», «Рыбный островок», «Мой март», «ОК» и других. На полках магазинов «Приморская рыба» отмечена специальными ценниками с указанием цены производителя и цены реализации.

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