В Приморье распределили квоты для традиционного рыболовства

В Приморье распределили квоты для традиционного рыболовства

Сегодня, 15:05ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Приморском крае в полном объёме утвердили заявки на традиционное рыболовство. По предприятиям и коренным малочисленным народам Приморья распределили более 130 тонн корюшки, гольца и тайменя, сообщили в правительстве региона.

Сейчас промышленная добыча анадромных видов рыб идёт на восьми рыболовных участках в Тернейском округе.

«Между предприятиями „Акватехнологии“, „Единские промыслы“ и „Тройка“ распределено 130 тонн азиатской зубастой корюшки. При этом прогнозируемый наукой объем вылова корюшки в этом году составляет 300 тонн», — рассказали в агентстве по рыболовству Приморского края.

Кроме того, в крае утвердили все заявки на добычу рыбы от коренных малочисленных народов Приморья.

«Для традиционного рыболовство распределили более 8,6 тонны рыбы. В том числе более 4,8 тонны тайменя в Красноармейском районе, гольца — 2,37 тонны в Тернейском округе и 1,35 тонны корюшки в Ольгинском районе», — рассказали в ведомстве.

В правительстве отметили, что жители Приморья имеют право вылавливать на удочку до 100 корюшек и одного тайменя в день.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Владивостокрыбарыбная продукция
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы