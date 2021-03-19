В Приморье распределили квоты для традиционного рыболовства

В Приморском крае в полном объёме утвердили заявки на традиционное рыболовство. По предприятиям и коренным малочисленным народам Приморья распределили более 130 тонн корюшки, гольца и тайменя, сообщили в правительстве региона.

Сейчас промышленная добыча анадромных видов рыб идёт на восьми рыболовных участках в Тернейском округе. «Между предприятиями „Акватехнологии“, „Единские промыслы“ и „Тройка“ распределено 130 тонн азиатской зубастой корюшки. При этом прогнозируемый наукой объем вылова корюшки в этом году составляет 300 тонн», — рассказали в агентстве по рыболовству Приморского края. Кроме того, в крае утвердили все заявки на добычу рыбы от коренных малочисленных народов Приморья. «Для традиционного рыболовство распределили более 8,6 тонны рыбы. В том числе более 4,8 тонны тайменя в Красноармейском районе, гольца — 2,37 тонны в Тернейском округе и 1,35 тонны корюшки в Ольгинском районе», — рассказали в ведомстве. В правительстве отметили, что жители Приморья имеют право вылавливать на удочку до 100 корюшек и одного тайменя в день.

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