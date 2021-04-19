Авиакомпания «Аврора» предлагает совершить бесплатный перелет

Авиакомпания «Аврора» предлагает совершить бесплатный перелет
Сегодня, 17:45ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Участник акции имеет право оформить льготную перевозку сопровождающего
Каждый участник праздничной акции имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего

По сообщению авиакомпании, «Аврора» в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводит традиционную акцию «Встреча боевых друзей» для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также для детей войны (граждан РФ, родившихся в период с 22.06.1923 г. по 03.09.1945 г.)

В рамках акции можно совершить бесплатный перелет. Оформление льготных билетов будет производиться с 19 апреля по 31 мая 2021 года на рейсы, выполняемые с 1 по 31 мая 2021 года.

Каждый участник праздничной акции имеет право оформить льготную перевозку одного сопровождающего. Акция в полном объеме распространяется на собственные рейсы авиакомпании «Аврора» по следующим маршрутам:

— Южно-Сахалинск — Оха

— Южно-Сахалинск — Курильск

— Южно-Сахалинск — Южно-Курильск

— Оха — Хабаровск

— Хабаровск — Николаевск-на-Амуре

Владивосток — Кавалерово

— Владивосток — Пластун

— Владивосток — Дальнереченск

— Владивосток — Дальнегорск

Владивосток — Преображение

— Владивосток — Терней

— Терней — Амгу

— Терней — Светлая

Терней — Единка.

Сюжеты:
Приморье
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