Морская авиация ТОФ начнет проводить тренировки над центром Владивостока

Как сообщает пресс-служба ВВО, совместные тренировки над Владивостоком и акваторией Амурского залива планируется начать через неделю — после 26 апреля. Пролёт авиации будет осуществляться по ранее согласованному маршруту — параллельно улице Светланской, на высотах от 300 до 500 метров.
9 Мая в воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке примет участие 23 летательных аппарата морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
«Морскую авиацию Тихоокеанского флота на параде представят 13 самолётов и вертолётов. Пролёт над городом в составе пар осуществят дальние противолодочные самолёты Ту-142 и самолёты Ил-38. Также в параде задействуют самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и пару палубных вертолётов Ка-27 в противолодочном и спасательном вариантах», — говорится в сообщении.
Армия ВВС и ПВО Восточного военного округа для воздушного парада подготовит 4 высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, 4 многоцелевых сверхманевренных истребителя поколения 4++ Су-35С и два разведывательно-ударных вертолёта Ка-52 «Аллигатор».