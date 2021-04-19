Морская авиация ТОФ начнет проводить тренировки над центром Владивостока

«Морскую авиацию Тихоокеанского флота на параде представят 13 самолётов и вертолётов. Пролёт над городом в составе пар осуществят дальние противолодочные самолёты Ту-142 и самолёты Ил-38. Также в параде задействуют самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и пару палубных вертолётов Ка-27 в противолодочном и спасательном вариантах», — говорится в сообщении.