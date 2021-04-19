Морская авиация ТОФ начнет проводить тренировки над центром Владивостока

Морская авиация ТОФ начнет проводить тренировки над центром Владивостока
Сегодня, 09:54ОбществоФото: сайт МинобороныПролёт авиации будет проходить на высотах от 300 до 500 метров
В течение следующей недели летчики морской авиации ТОФ и армейской авиации ВВО проведут раздельные тренировки вблизи аэродромов базирования.

Как сообщает пресс-служба ВВО, совместные тренировки над Владивостоком и акваторией Амурского залива планируется начать через неделю — после 26 апреля. Пролёт авиации будет осуществляться по ранее согласованному маршруту — параллельно улице Светланской, на высотах от 300 до 500 метров.

9 Мая в воздушной части парада в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке примет участие 23 летательных аппарата морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

«Морскую авиацию Тихоокеанского флота на параде представят 13 самолётов и вертолётов. Пролёт над городом в составе пар осуществят дальние противолодочные самолёты Ту-142 и самолёты Ил-38. Также в параде задействуют самолёты Ту-134, Ан-140, Ан-26 и Ил-22, вертолёт Ми-8 и пару палубных вертолётов Ка-27 в противолодочном и спасательном вариантах», — говорится в сообщении.

Армия ВВС и ПВО Восточного военного округа для воздушного парада подготовит 4 высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, 4 многоцелевых сверхманевренных истребителя поколения 4++ Су-35С и два разведывательно-ударных вертолёта Ка-52 «Аллигатор».

Сюжеты:
Приморье
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