«Ростелеком» поможет оградить юных приморцев от нежелательного контента

«Ростелеком» поможет оградить юных приморцев от нежелательного контента
«Ростелеком» поможет оградить юных приморцев от нежелательного контента
Сегодня, 15:02ОбществоФото: предоставлено пресс-службой компании "Ростелеком"
Компания «Ростелеком» предлагает защитить ребенка в цифровом пространстве. У жителей Приморья появилась возможность подключить услугу «Родительский контроль», которая поможет оградить ребёнка от нежелательного контента в интернете и ТВ.

Сервис «Родительский контроль» позволяет управлять всеми устройствами, с которых ребенок выходит в интернет: смартфон, планшет, компьютер. Взрослый может отслеживать активность ребенка в Сети: сколько времени ребенок проводит у экрана гаджета и какие сайты посещает. Для неприемлемых сайтов можно включить блокировку. Сервис определяет местоположения ребенка и присылает уведомление на телефон родителей, если он вышел за пределы безопасного периметра. Также можно получать информацию о звонках и SMS, поступающих на детский телефон.

Также ограничить доступ ребенка к нежелательному контенту можно и на ТВ. В видеосервисе Wink родители могут бесплатно установить возрастные ограничения и пин-код для безопасного доступа к контенту.

Для активации «Родительского контроля» в видеосервисе Wink необходимо зайти на вкладку «Текущий профиль» и поставить галочку на профиле «Детский» и самостоятельно установить возрастное ограничение (6+, 12+, 16+ или 18+). Например, выбор отметки 12+ означает, что контент с более высоким ограничением (16+ и 18+) будет скрыт. Чтобы получить доступ к фильмам, сериалам и передачам с таким возрастным ограничением, нужно выбрать условие «Запрос пин-кода». На покупку взрослого контента также потребуется пин-код.

Родители могут ограничить время просмотра в видеосервисе Wink, чтобы ребенок долго не засиживался перед телевизором. Например, можно установить длительность просмотра 2 часа и интервал с 16.00 до 21.00. В таком случае ребенок сможет смотреть видео не дольше двух часов в заданном промежутке, в остальное время просмотр в детском профиле будет недоступен.

В видеосервисе Wink в свободном доступе опубликован сериал из познавательных мини-фильмов (до 10 минут), посвященных безопасному поведению подростков в цифровой среде. Цикл «Кибербезопасность для детей и взрослых» рекомендован к просмотру зрителям всех возрастных категорий. В шести фильмах показаны приемы злоумышленников в киберпространстве и содержатся конкретные предложения, как подросткам обезопасить себя от неприятностей в цифровом пространстве. В роликах доступно разбирают реальные жизненные ситуации.

Справка «ЗР»

Получить подробную информацию об услугах и оставить заявку на подключение можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному круглосуточному номеру 8 800 100 08 00.

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Приморье
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