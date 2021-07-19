Кожемяко недоволен скоростью стройки в Снеговой пади

Приморцы претендующие на квартиры в 71-м доме по улице Адмирала Горшкова осенью могут их и не получить. Губернатор потребовал нанять больше рабочих на стройку «проблемного дома» в микрорайоне «Снеговая падь. Комплекс «Д».

«Пока мы видим “топтание на месте”, а не слаженную работу, как итог – люди до сих пор не получили свои квартиры», — раскритиковал увиденное Кожемяко. Стройка дома должна завершиться в начале осени. Его возводят по программе «Жилье для российской семьи». Четыре других объекта сданы, еще один будет закончен в ноябре. Ранее, «проблемный дом» должен был встречать жильцов в июле, но сроки сдвинули. Приводят объект в порядок, заканчивая внутреннюю отделку и благоустройство 50 рабочих. По словам губернатора, задействованных строителей слишком мало, чтобы успеть достроить дом к сентябрю. Он напомнил, что когда начнутся осадки, то ситуация лишь усугубится. Для решения проблемы он поручил заказчику и подрядчику наладить тесное взаимодействие и увеличить скорость прием работ. Это, в свою очередь, позволит быстрее рассчитаться со строителями. Как следствие, у подрядчика появятся оборотные средства и он сможет привлечь больше работников. Отдельно Олег Кожемяко отметил, что дом должен быть сдан не позже сентября 2021 года. Строительство домов в регионе ведется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере жилищного строительства, предоставления земельных участков, создания инфраструктуры, а также направленных на улучшение жилищно-коммунального обслуживания населения, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

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