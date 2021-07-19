На строительство 45-метрового моста возле Фокино хватило пяти месяцев

На строительство 45-метрового моста возле Фокино хватило пяти месяцев
На строительство 45-метрового моста возле Фокино хватило пяти месяцев
Сегодня, 16:53ОбществоФото: pxhere.com
Дорога Артем – Находка стала еще немного ровнее. Дорожные рабочие всего за 5 месяцев возвели мост на 95-м километре «Находкинской трассы» неподалеку от Фокино.

Строители закончили бетонировать пролеты, укладывать асфальт и монтировать ограждения/

В июне был открыт 60-метровый мост в этом же направлении на 91-м километре. Кроме того, в планах к концу года закончить строительство еще трех мостов на этой же трассе.

Первым будет сделан мостовой переход на 86-м километре. Работы там уже в разгаре. Подрядчик рассказал, что мост на стадии заливки выравнивающего бетона. После этого начнется этап гидроизоляции. Уже в начале августа по мосту поедут первые авто рядовых приморцев.

По данным краевого минтранса, в 2021 году в Приморье возводят еще 10 мостов. Сдача объектов намечена ближе к концу года.

Строительство мостовых переходов в регионе ведется в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае, направленных на повышение транспортной доступности территорий Приморского края.

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