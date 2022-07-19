Первый круизный лайнер отправился из Владивостока на Сахалин

Первый круизный лайнер отплыл из Владивостока на Сахалин. Туристы отправились в путь на экспедиционном судне «Академик Шокальский». Маршрут затронет основные достопримечательности Приморского края и завершится в порту «Корсаков».
Руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский отметил, что у Приморья большой туристический потенциал, особенно — экспедиционный.
На борту для пассажиров обустроены комнаты отдыха, ресторан, кают-кампания. Для экспедиционных высадок на острова и в бухты используют надувные моторные лодки.
Круизные путешествия запустят еще несколько раз до конца лета.