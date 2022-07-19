Первый круизный лайнер отправился из Владивостока на Сахалин

Первый круизный лайнер отправился из Владивостока на Сахалин

Первый круизный лайнер отправился из Владивостока на Сахалин

Вчера, 10:05
Общество
Фото: primorsky.ru
Впервые за историю Приморского края лайнер отправился из Владивостока на Сахалин. Еще несколько подобных круизов запустят этим летом.

Первый круизный лайнер отплыл из Владивостока на Сахалин. Туристы отправились в путь на экспедиционном судне «Академик Шокальский». Маршрут затронет основные достопримечательности Приморского края и завершится в порту «Корсаков».

Руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский отметил, что у Приморья большой туристический потенциал, особенно — экспедиционный.

На борту для пассажиров обустроены комнаты отдыха, ресторан, кают-кампания. Для экспедиционных высадок на острова и в бухты используют надувные моторные лодки.

Круизные путешествия запустят еще несколько раз до конца лета.

Сюжеты:
Приморский край
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туризм
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