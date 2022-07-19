Первый круизный лайнер отправился из Владивостока на Сахалин

Впервые за историю Приморского края лайнер отправился из Владивостока на Сахалин. Еще несколько подобных круизов запустят этим летом.

Первый круизный лайнер отплыл из Владивостока на Сахалин. Туристы отправились в путь на экспедиционном судне «Академик Шокальский». Маршрут затронет основные достопримечательности Приморского края и завершится в порту «Корсаков». Руководитель регионального агентства по туризму Арсений Крепский отметил, что у Приморья большой туристический потенциал, особенно — экспедиционный. На борту для пассажиров обустроены комнаты отдыха, ресторан, кают-кампания. Для экспедиционных высадок на острова и в бухты используют надувные моторные лодки. Круизные путешествия запустят еще несколько раз до конца лета.

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