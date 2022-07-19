В ЕАО отпраздновали 80-летие Биробиджанского района

На праздник приехали люди со всего района. Были выступления творческих коллективов из Биробиджанского, Ленинского, Смидовичского и Октябрьского районов ЕАО. К поздравлениям присоединились артисты из соседней – Амурской – области: народная вокальная группа «Гармония» из села Пояркова и ансамбль песни «Казачьи забавы» из города Белогорска.