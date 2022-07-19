В ЕАО отпраздновали 80-летие Биробиджанского района

По данным источника, теперь фестиваль вполне может стать традиционным. Всех собравшихся на мероприятии поздравила зампред правительства области Мария Костюк от имени главы региона Ростислава Гольдштейна, пишет eaomedia.ru.
Она отметила, что Биробиджанский район является самым теплым и цветущим. Он стал таким благодаря трудолюбию и неравнодушию жителей сел. Мария Костюк пожелала всем оставаться рачительными и заботливыми хозяевами района, а также крепкого здоровья и счастья.
На праздник приехали люди со всего района. Были выступления творческих коллективов из Биробиджанского, Ленинского, Смидовичского и Октябрьского районов ЕАО. К поздравлениям присоединились артисты из соседней – Амурской – области: народная вокальная группа «Гармония» из села Пояркова и ансамбль песни «Казачьи забавы» из города Белогорска.
На фестивале гости смогли попробовать полевую кухню: плов, казачью уху, гречневую солдатскую кашу. Были установлены торговые ряды. Также все желающие могли покататься на лошадях.
Позже были возложены цветы к памятнику погибшим во время Великой Отечественной войны. Патриотическая тема была продолжена пограничниками с задержанием нарушителя.
По окончании мероприятия по главной площадке казаки прошли конным строем.