Выплаты на детей владивостокским семьям перед школой в 2022 году

Для остальных категорий семей, не подходящих по условиям к критерию нуждаемости, в 2022 году пока не было предусмотрено выплат на федеральном уровне для подготовки ребенка к школе. Однако родители считают, что дополнительная помощь от государства для школьников не помешает. В прошлом году, чтобы собрать одного ребенка в школу во Владивостоке, нужно было не менее 20 тысяч рублей. В нынешнем году с учетом повышения цен на одежду и канцелярские товары, сумма расходов будет значительно выше.