Выплаты на детей владивостокским семьям перед школой в 2022 году

Из-за непростой политико-экономической ситуации родители школьников Владивостока в нынешнем году рассчитывают на материальную помощь от государства для подготовки ребенка к учебному году. Летом 2021 года Владимир Путин объявил о выплатах в 10 тыс. рублей на каждого российского школьника. Данная мера должна была помочь родителям собрать ребенка в школу, учитывая падение доходов населения из-за ситуации с коронавирусом.
Сейчас ковид отступил, а правительство разработало ряд дополнительных мер помощи семьям с детьми, предусматривающие в том числе, выплаты на детей школьного возраста. В такой ситуации рассчитывать на единоразовую выплату перед школой для всех владивостокских семей не приходится.
Однако определенные категории семей во Владивостоке всё же смогут получить помощь от государства для подготовки детей к школе. Речь идет о многодетных и малообеспеченных семьях.
На федеральном уровне школьникам от 8 до 17 лет положены ежемесячные выплаты от государства. Данная мера поддержки вступила в силу в апреле нынешнего года, а уже с мая семьи Владивостока получили возможность оформить нововведенную выплату через Госуслуги.
На ежемесячную помощь от государства во Владивостоке могут претендовать те семьи, где на одного человека приходится менее 16 564 рублей в месяц. Матподдержка назначается при соблюдении иных условий: например, обязательного трудоустройства всех работоспособных членов семьи либо наличия веской причины не ходить на работу. При этом деньги будут начисляться каждому школьнику в семье, но не младше 8 лет и не старше 17 лет.
Во Владивостоке размер выплаты на каждого ребенка составляют в 2022 году от 8,8 тыс. рублей. Помощь назначается как одинокому родителю, так и полным семьям. Выделяемой суммы, как показывает практика, недостаточно для подготовки ребенка к школе, но она сможет покрыть хотя бы часть затраченных средств на приобретение школьных принадлежностей.
Однако власти Владивостока помогают семьям подготовить детей к школе за счет средств регионального бюджета. Так, в 2022 году по законодательной инициативе главы Приморья была установлена новая мера поддержки — компенсация расходов на покупку обуви, спортивной и школьной формы для обучающегося в общеобразовательном учреждении и первоклассника. На эти цели из бюджета региона было выделено 69 млн рублей.
Эта выплата единоразовая, и ее размер составляет 5 тыс. рублей на каждого школьника, воспитывающегося в семье. Претендовать на материальную помощь могут семьи Владивостока при определенных условиях:
Во Владивостоке нуждающиеся семьи имеют право на ряд иных соцльгот от региональных и федеральных властей. Узнать о всех причитающихся выплатах можно на портале Центра соцподдержки населения Приморского края либо в одном из отделений ведомства лично во Владивостоке. Дистанционно можно оформить заявление на получение матпомощи от государства и на сайте Госуслуг: здесь есть перечень предоставляемых льгот и условия их получения.
Для остальных категорий семей, не подходящих по условиям к критерию нуждаемости, в 2022 году пока не было предусмотрено выплат на федеральном уровне для подготовки ребенка к школе. Однако родители считают, что дополнительная помощь от государства для школьников не помешает. В прошлом году, чтобы собрать одного ребенка в школу во Владивостоке, нужно было не менее 20 тысяч рублей. В нынешнем году с учетом повышения цен на одежду и канцелярские товары, сумма расходов будет значительно выше.
Эксперты считают, что в этом году не стоит ждать единовременных выплат к школе. Обычно анонсирование данной меры поддержки происходит в июне, а первые выплаты начинаются уже в начале августа. Тем временем правительство до сих пор не сообщало о намерении выделить помощь родителям для того, чтобы собрать ребенка в школу.
Но родители владивостокских школьников не теряют надежды. Владимир Путин неоднократно говорил в нынешнем году о необходимости разработки дополнительных мер господдержки семей с детьми для улучшения демографической ситуации в стране. О разработке дополнительных инструментов помощи россиянам упоминал в начале июля и российский премьер Михаил Мишустин. Поэтому шанс на получение поддержки от государства еще есть.