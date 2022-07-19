«Золотой Рог» сообщает кандидатам в депутаты краевого парламента Приморья

Руководствуясь статьей 63 Избирательного кодекса Приморского края, общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» сообщает о готовности безвозмездно предоставить зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному округу №23 в периодическом печатном издании - газете «Золотой Рог» печатную площадь для размещения агитационных материалов общим объёмом 3 104 кв. см, что составляет 10% от общего объёма еженедельной печатной площади с учётом начала агитационного периода в периодических печатных изданиях с 13 августа 2022 года (с учётом положений части 2 статьи 63 Избирательного кодекса Приморского края).