«Золотой Рог» сообщает кандидатам в депутаты краевого парламента Приморья

«Золотой Рог» сообщает кандидатам в депутаты краевого парламента Приморья

«Золотой Рог» сообщает кандидатам в депутаты краевого парламента Приморья

Вчера, 12:49
Общество
Фото: "Золотой Рог"
В крае проводятся дополнительные выборы в Законодательное Собрание Приморья

Руководствуясь статьей 63 Избирательного кодекса Приморского края, общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» сообщает о готовности безвозмездно предоставить зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному округу №23 в периодическом печатном издании - газете «Золотой Рог» печатную площадь для размещения агитационных материалов общим объёмом 3 104 кв. см, что составляет 10% от общего объёма еженедельной печатной площади с учётом начала агитационного периода в периодических печатных изданиях с 13 августа 2022 года (с учётом положений части 2 статьи 63 Избирательного кодекса Приморского края).

В соответствии с частью 6 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» сообщает о готовности предоставить печатную площадь в периодическом печатном издании - газете «Золотой Рог», зарегистрированном 07.05.2021г., свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ №ТУ 25 – 00671 (дата первоначальной регистрации СМИ – 11.12.1996 г., свидетельство №015494) за плату зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному округу №23 на следующих условиях:

выборы
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