Бизнесу рекомендуют раскошелиться

Минздрав предлагает работодателям потратиться на ароматические лампы, массажные кресла и капсулы сна

Минздрав предлагает работодателям потратиться на ароматические лампы, массажные кресла и капсулы сна Министерство здравоохранения России предлагает работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников, чтобы снизить напряжение и стресс, следует из разработанной экспертами министерства программы «Укрепление здоровья работающих». «Цель - снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня»,- говорится в программе. Для физкульт-брейков следует разработать комплексы упражнений совместно со специалистами по физической активности, отмечается в программе. Предполагается, что физкульт-брейки должны проводиться не меньше одного раза в день. Для сохранения психологического здоровья Минздрав предлагает создать комнаты психоэмоциональной разгрузки - отдельные помещения с современным оборудованием, таким как аромолампа, капсула сна, массажные кресла, отмечается в программе. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter