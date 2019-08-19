Китайская авиакомпания возобновила полеты из Харбина во Владивосток

Китайская авиакомпания возобновила полеты из Харбина во Владивосток

19 августа 2019, 17:07
Общество
Это направление также освоили два российских перевозчика

Это направление также освоили два российских перевозчика

Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила ранее приостановленные регулярные полеты по маршруту Владивосток - Харбин. Рейсы выполняются с частотой дважды в неделю на Airbus 320.

Также на этом направлении свои рейсы выполняют авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и «Уральские авиалинии». Первая выполняет полеты на воздушном судне DeHavilland8-400, вторая - на Airbus 319 и Airbus 320.

Отметитм, что авиакомпании Китая рассматривают возможность открытия рейсов во Владивосток из семи городов КНР, полеты из которых в настоящее время не выполняются. В настоящее время рейсы в Китай из аэропорта Владивосток выполняются в Гонконг, Пекин, Муданьцзян, Санья, Тайбэй, Харбин, Чанчунь, Шанхай, Сиань и Яньцзи. На очереди - Нанкин, Ханчжоу, Нинбо, Шэньян, Циндао, Цинхуандао и Куньмин.

Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-июле 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 1,686 млн пассажиров, что на 21% превысило показатель аналогичного периода 2018 года.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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