Китайская авиакомпания возобновила полеты из Харбина во Владивосток

Это направление также освоили два российских перевозчика

Это направление также освоили два российских перевозчика Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила ранее приостановленные регулярные полеты по маршруту Владивосток - Харбин. Рейсы выполняются с частотой дважды в неделю на Airbus 320. Также на этом направлении свои рейсы выполняют авиакомпании «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и «Уральские авиалинии». Первая выполняет полеты на воздушном судне DeHavilland8-400, вторая - на Airbus 319 и Airbus 320. Отметитм, что авиакомпании Китая рассматривают возможность открытия рейсов во Владивосток из семи городов КНР, полеты из которых в настоящее время не выполняются. В настоящее время рейсы в Китай из аэропорта Владивосток выполняются в Гонконг, Пекин, Муданьцзян, Санья, Тайбэй, Харбин, Чанчунь, Шанхай, Сиань и Яньцзи. На очереди - Нанкин, Ханчжоу, Нинбо, Шэньян, Циндао, Цинхуандао и Куньмин. Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В январе-июле 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 1,686 млн пассажиров, что на 21% превысило показатель аналогичного периода 2018 года. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter