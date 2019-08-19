Китайская авиакомпания возобновила полеты из Харбина во Владивосток

Отметитм, что авиакомпании Китая рассматривают возможность открытия рейсов во Владивосток из семи городов КНР, полеты из которых в настоящее время не выполняются. В настоящее время рейсы в Китай из аэропорта Владивосток выполняются в Гонконг, Пекин, Муданьцзян, Санья, Тайбэй, Харбин, Чанчунь, Шанхай, Сиань и Яньцзи. На очереди - Нанкин, Ханчжоу, Нинбо, Шэньян, Циндао, Цинхуандао и Куньмин.