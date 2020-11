Роспотребнадзор перед 1 сентября рассказал россиянам очередные сказки

Можно не сомневаться - школы продолжат безнаказанно изматывать детей неподъемными портфелями и чудовищной учебной нагрузкой

Можно не сомневаться - школы продолжают изматывать детей неподъемными портфелями и чудовищной учебной нагрузкой Роспотребнадзор в преддверии 1 сентября опубликовал на сайте рекомендации о том, сколько должен весить рюкзак школьника и каким требованиям должна отвечать учебная литература. «Важно отметить, что особое внимание необходимо уделять качеству учебного издания для детей младшего школьного возраста, что связано с возрастными особенностями функции зрительного анализатора, адаптацией нервной системы к образовательному процессу, развитием у них навыка чтения», - говорится в сообщении ведомства. Оформлена учебная литература должна быть таким образом, чтобы минимизировать зрительную нагрузку и препятствовать переутомлению. «Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, но при этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения», - уточняют в пресс-службе. Требования к школьной литературе касается также веса книг. Вес комплекта учебников для младшеклассника в 1-2 классе не должен превышать 1,5 кг, для ученика 3-4 класса - не более 2 кг, в 5-6 классе - не более 2,5 кг, в 7-8 классе - не более 3,5 кг, а для старшеклассников - 4 кг. В Роспотребнадзоре также заявили, что российские школьники во втором и третьем классе должны в среднем тратить на выполнение задания на дом не более 1,5 часа в день. Как отмечается, ограничивать длительность выполнения домашних заданий нужно для того, чтобы дети не перетрудились. Также в службе рассказали, что в 4-м и 5-м классе время на выполнение домашней работы увеличивается до двух часов. В шестом и седьмом классе следует тратить уже по 2,5 часа, а в старших классах можно проводить за работой вне класса до 3,5 часов. Лучше всего приступать к выполнению заданий в 15.00-16.00, заключили в Роспотребнадзоре. Ранее министр просвещения России Ольга Васильева усомнилась в необходимости «домашки» на Новый год. Мало кто сомневается, что все эти нормативы будут безбожно нарушены практически во всех школах страны. Во-первых, изначально нагрузка, которую задает Минпросвещения, выходит за эти рамки. Чтобы запихать кучу предметов, многие из которых весьма сомнительны по своей необходимости, в школах придумали вводить так называемые «нулевые уроки». Кроме того, российская школа, продолжая практику советско-царских режимов, в образовании продолжает делать упор на тотальный зубреж и категорически не приемлет творческое начало, дискуссии и прочие новации, которые уже давно практикуются в развитых странах. В итоге российские школьники помимо фактических 5-7, в зависимости от класса, часов в школе тратят на учебы еще от 5 до 7 часов дома. Причем, сюда входит и учеба в субботу, и даже многочасовая подготовка к урокам в воскресенье. Такая нагрузка не только совершенно бессмысленна (среднему человеческому мозгу все равно такой объем не осилить) и вредит здоровью, но и явно препятствует нормальному существованию семей, которые просто не могут провести время вместе. Во-вторых, во все, опять же цивилизованных странах или, к примеру, на территориях, подконтрольных правительству в Афганистане, в школах каждому ребенку предоставляется обязательная кабинка для хранения учебников, спортивной формы, сменной обуви и пр. вещей. Наши дети этого лишены. И даже новые школы, которые открываются уже в современный период, лишены этого необходимого оборудования. А значит дети и впредь будут вынуждены таскать ранцы, портфели, пакеты и сумки, вес которых в 3-4 раза превышает нарисованный сказочниками из Роспотребнадзора. И само главное, сказав «А», этот «суровый» контролирующий орган еще никогда в этих вопросах не говорил «Б». Школы безбожно нарушают и режим обучения, и весовые нормы, но за это еще ни один директор, и уж тем более деятели Минпроса, которые штампуют программы с загрузкой, больше подходящей для эпохи крепостного права, не были наказаны. В школах вообще не знают, что такое тайм-контроль. Никто и никогда здесь не суммировал всё то, чем нагружают несчастных детей каждый учитель в отдельности. Плевать каждому учителю в отдельности и на общую загрузку при выполнении домашних работ. И на то, что родители не могут провести выходные со своими детьми. У детей просто не бывает выходных. Но Роспотребнадзор для галочки свое слово сказал. Можно расслабиться до следующего учебного года. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

