Роспотребнадзор перед 1 сентября рассказал россиянам очередные сказки

И само главное, сказав «А», этот «суровый» контролирующий орган еще никогда в этих вопросах не говорил «Б». Школы безбожно нарушают и режим обучения, и весовые нормы, но за это еще ни один директор, и уж тем более деятели Минпроса, которые штампуют программы с загрузкой, больше подходящей для эпохи крепостного права, не были наказаны. В школах вообще не знают, что такое тайм-контроль. Никто и никогда здесь не суммировал всё то, чем нагружают несчастных детей каждый учитель в отдельности. Плевать каждому учителю в отдельности и на общую загрузку при выполнении домашних работ. И на то, что родители не могут провести выходные со своими детьми. У детей просто не бывает выходных. Но Роспотребнадзор для галочки свое слово сказал. Можно расслабиться до следующего учебного года.