Приморских аграриев научат выращивать тыкву по японским технологиям

Приморских аграриев научат выращивать тыкву по японским технологиям
Приморских аграриев научат выращивать тыкву по японским технологиям
Сегодня, 16:16ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В ходе семинара-обучения «День органического поля» сельскохозяйственников Приморского края научат выращивать органическую тыкву по японской технологии. Новые знания будут «выдавать» 26 и 27 августа на базе Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

По данным минсельхоза Приморья, обучающие семинары и экскурсия по лесопитомнику пройдут 26 августа. На следующий день запланированы практические занятия в сертифицированном по японскому стандарту JAS крестьянском хозяйстве в селе Сергеевка Партизанского района.

Глава краевого минсельхоза Андрей Бронц рассказал, что в ходе семинара-обучения участники будут делиться опытом производства органических овощей, а также расскажут о своих возможностях в производстве экологически чистой продукции.

Кстати, участвовать в Дне органического поля может любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на профильном сайте.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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