За анимационный ролик о профилактике экстремизма в Приморье можно получить «айфон»

За анимационный ролик о профилактике экстремизма в Приморье можно получить «айфон»
За анимационный ролик о профилактике экстремизма в Приморье можно получить «айфон»
Сегодня, 13:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Приморье проходит конкурс «Детство БезОпасности». Авторы лучших анимационных роликов против терроризма и экстремизма получат «айфоны», планшеты и беспроводные наушники.

До окончания приема заявок осталось 2,5 недели. Чтобы принять участие в конкурсе нужно отправить свою работу на почту pressdep@primorsky.ru. В теме письма следует указать «На конкурс «Детство БезОпасности». У желающих побороться за призы есть время до 5 сентября. Полные условия конкурса опубликованы в соответствующем документе

Работы принимаются в трех номинациях:

«Выбор за нами» — о красоте основных жизненных ценностей в противовес терроризму и экстремизму, их негативному воздействию; действиях при террористической угрозе.

«Безопасные соцсети» — о том, как распознавать опасные сайты, которые пропагандируют терроризм и безопасности работы в интернете.

«Горжусь тобой, Приморье» — о важности гражданско-патриотического воспитания в профилактике экстремизма и терроризма среди подростков и молодежи, гармонизации межнациональных отношений, развитии межэтнического взаимопонимания, продвижении идей межнациональной и религиозной толерантности по вопросам межнациональных отношений, профилактике проявления экстремизма и терроризма.

В жюри конкурса включены общественные и политические деятели, журналисты, чиновники, активисты, предприниматели и представители правоохранительных органов.

По словам главы департамента информационной политики Приморья Елены Бурмистровой, конкурс дает возможность привлечь внимание к проблеме и, возможно, предотвратить ее возникновение.

По три одиннадцатых «айфона», «айпада» и комплекта беспроводных наушников ждут своих будущих владельцев — победителей конкурса «Детство БезОпасности».

Напомним, в Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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