За анимационный ролик о профилактике экстремизма в Приморье можно получить «айфон»

До окончания приема заявок осталось 2,5 недели. Чтобы принять участие в конкурсе нужно отправить свою работу на почту pressdep@primorsky.ru. В теме письма следует указать «На конкурс «Детство БезОпасности». У желающих побороться за призы есть время до 5 сентября. Полные условия конкурса опубликованы в соответствующем документе
Работы принимаются в трех номинациях:
«Выбор за нами» — о красоте основных жизненных ценностей в противовес терроризму и экстремизму, их негативному воздействию; действиях при террористической угрозе.
«Безопасные соцсети» — о том, как распознавать опасные сайты, которые пропагандируют терроризм и безопасности работы в интернете.
«Горжусь тобой, Приморье» — о важности гражданско-патриотического воспитания в профилактике экстремизма и терроризма среди подростков и молодежи, гармонизации межнациональных отношений, развитии межэтнического взаимопонимания, продвижении идей межнациональной и религиозной толерантности по вопросам межнациональных отношений, профилактике проявления экстремизма и терроризма.
В жюри конкурса включены общественные и политические деятели, журналисты, чиновники, активисты, предприниматели и представители правоохранительных органов.
По словам главы департамента информационной политики Приморья Елены Бурмистровой, конкурс дает возможность привлечь внимание к проблеме и, возможно, предотвратить ее возникновение.
По три одиннадцатых «айфона», «айпада» и комплекта беспроводных наушников ждут своих будущих владельцев — победителей конкурса «Детство БезОпасности».
Напомним, в Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020-2027 годы.