За анимационный ролик о профилактике экстремизма в Приморье можно получить «айфон»

До окончания приема заявок осталось 2,5 недели. Чтобы принять участие в конкурсе нужно отправить свою работу на почту pressdep@primorsky.ru. В теме письма следует указать «На конкурс «Детство БезОпасности». У желающих побороться за призы есть время до 5 сентября. Полные условия конкурса опубликованы в соответствующем документе