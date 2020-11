Онкологи поделились опытом в Приморье

Актуальные вопросы паллиативной онкологии и новые подходы к принципам обезболивания таких пациентов обсудили на международном форуме, который прошел в Приморье

Актуальные вопросы паллиативной онкологии и новые подходы к принципам обезболивания таких пациентов обсудили на международном форуме, который прошел в Приморье на прошедшей неделе. Своими наработками, опытом и знаниями в этой области с российскими специалистам делились ведущие американские врачи из Международной ассоциации хосписной и паллиативной помощи. Врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор ФИСЕНКО подчеркнул актуальность и высокую значимость мероприятия. «Тема паллиативной помощи, онкологии крайне актуальная. Сегодня ей уделяется пристальное внимание как на общероссийском, так и региональном уровнях. В Приморье программа развития системы паллиативной медицинской помощи для детей и взрослых принята в числе первых», - отметил заместитель главы региона. По словам врача противоболевой терапии, главного специалиста департамента здравоохранения края по паллиативной помощи Андрея ДЕНЕЖА, Приморье не случайно выбрано международной ассоциацией для проведения форума. Исполнительный директор отдела паллиативной медицины, член правления Международной ассоциации хосписной и паллиативной помощи (США) Фрэнк ФЕРРИС отметил, что целью форума является внедрение полученных знаний в области паллиативной онкологии в ежедневную практику. «У нашей ассоциации большой опыт работы в этом направлении. Мы готовы делиться знаниями и наработками, в том числе - в части развития региональных программ и внедрения паллиативной помощи на дому», - сказал он. Отметим, что о своих наработках в области паллиативной медицины приморским врачам рассказали не только американские врачи, но также специалисты из Челябинска, Санкт-Петербурга и Москвы. В их числе и главный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ Диана НЕВЗОРОВА. Отдельное внимание организаторы и докладчики уделят вопросу подготовки к летальному исходу пациентов в терминальной стадии, а также работе с родственниками. Специальные сессии будут включать обучающие тематические лекции. В частности, слушатели курса узнают, как правильно оценивать симптомы и качество жизни, сформировать мультидисциплинарную команду, занимающуюся паллиативной онкологией, и как оптимально планировать паллиативную помощь. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

