Приморский доктор стал лауреатом престижной премии

Приморский доктор стал лауреатом престижной премии
Новость

19 сентября 2019, 18:20
Приморский доктор, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра Сергей ФИГОЛЬ стал лауреатом национальной премии "Репродуктивное завтра России"

Приморский доктор, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра Сергей ФИГОЛЬ стал лауреатом национальной премии «Репродуктивное завтра России». При его непосредственном участии были внедрены и разработаны новые подходы в лечении новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела. Как сообщили в департаменте здравоохранения, Сергей Фиголь признан лучшим врачом в номинации «Спасающий жизни». «Мы очень гордимся тем, что среди огромного числа участников премии лучшим стал именно наш специалист, профессиональный доктор Сергей Фиголь, который многие годы спасет жизни маленьких пациентов», - отметила главный врач краевого перинатального центра Татьяна КУРЛЕЕВА. Отметим, что Сергей Фиголь возглавляет отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Перинатального центра со дня его основания. Здесь получают необходимую помощь и лечение новорожденные с низкой и экстремально низкой массой тела. При непосредственном участии Сергея Юрьевича были внедрены и разработаны новые подходы в лечении таких пациентов, а отделение выросло с 6 до 12 коек. Имена лучших специалистов России в области детского и женского здоровья назвали в Сочи, 8 сентября, где в восьмой раз состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии «Репродуктивное завтра России».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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