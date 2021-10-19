«День Кореи» провели во Владивостоке

Фестиваль торжественно открыли и.о. Генконсула Республики Корея во Владивостоке Ко Мун Хи, первый вице-губернатор Приморского края – председатель правительства Приморского края ВераЩербина, а также глава города Владивостока Константин Шестаков.
В рамках фестиваля своими выступлениями порадовали владивостокцев и гостей города победители конкурса на лучшую кавер-песню в стиле K-POP и финалисты конкурса «K-POP Cover Dance». Также прошли показательные выступления по тхэквондо, турнир по национальной корейской борьбе Ссирым, мастер-класс по приготовлению Кимчи.
В фестивале приняли участие партнеры Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке: Kotra, Национальная организация туризма Кореи, Министерство Сельского хозяйства и продовольствия, Корейский центр Агроторговли, Провинция Канвондо.
Закончился праздник розыгрышем призов, выступлением вокалистов и впечатляющим видеомэппинг-шоу.