«День Кореи» провели во Владивостоке

В рамках фестиваля своими выступлениями порадовали владивостокцев и гостей города победители конкурса на лучшую кавер-песню в стиле K-POP и финалисты конкурса «K-POP Cover Dance». Также прошли показательные выступления по тхэквондо, турнир по национальной корейской борьбе Ссирым, мастер-класс по приготовлению Кимчи.