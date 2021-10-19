Приморские школьники из семей со скромным достатком имеют возможность бесплатно укрепить здоровье

Финальная оздоровительная смена 2021 года стартовала в санатории «Сахарный ключ» во Владивостоке. Бесплатно свое здоровье поправят 87 школьников. Возможность получить путёвку на таких условиях доступна лишь некоторым семьям.

— Учитывая, что родителям в семьях с низким достатком сложно обеспечить ребенка полноценным отдыхом, ежегодно мы обязательно планируем средства на бесплатные путёвки, — рассказала краевой министр труда и социальной политики Светлана Красицкая. Финальная в этом году оздоровительная смена в санатории «Сахарный ключ» продлится 24 дня. Дети будут находиться под постоянным медицинским контролем как физического, так и психологического состояния. Их будут кормить 6 раз в день, обеспечат условия для физкультурных занятий и проведут закаливающие процедуры. Также школьники продолжат обучение по школьной программе. Занятия по основным предметам для них проведут приглашённые педагоги общеобразовательных школ. В свободное время у ребят будет возможность заняться спортом и творчеством. Отметим, что дети могут отдыхать бесплатно в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. За лето 2021 года в этом санатории успели укрепить здоровье более 200 ребят. Всего же в Приморье по линии соцзащиты за лето обеспечили путевками в загородные лагеря две тысячи юных приморцев. На оздоровление детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, направлено 40 миллионов рублей.

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