Приморские школьники из семей со скромным достатком имеют возможность бесплатно укрепить здоровье

Приморские школьники из семей со скромным достатком имеют возможность бесплатно укрепить здоровье
Приморские школьники из семей со скромным достатком имеют возможность бесплатно укрепить здоровье
Сегодня, 15:06ОбществоФото: правительство Приморского края
Финальная оздоровительная смена 2021 года стартовала в санатории «Сахарный ключ» во Владивостоке. Бесплатно свое здоровье поправят 87 школьников. Возможность получить путёвку на таких условиях доступна лишь некоторым семьям.

— Учитывая, что родителям в семьях с низким достатком сложно обеспечить ребенка полноценным отдыхом, ежегодно мы обязательно планируем средства на бесплатные путёвки, — рассказала краевой министр труда и социальной политики Светлана Красицкая.

Финальная в этом году оздоровительная смена в санатории «Сахарный ключ» продлится 24 дня. Дети будут находиться под постоянным медицинским контролем как физического, так и психологического состояния. Их будут кормить 6 раз в день, обеспечат условия для физкультурных занятий и проведут закаливающие процедуры.

Также школьники продолжат обучение по школьной программе. Занятия по основным предметам для них проведут приглашённые педагоги общеобразовательных школ. В свободное время у ребят будет возможность заняться спортом и творчеством.

Отметим, что дети могут отдыхать бесплатно в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

За лето 2021 года в этом санатории успели укрепить здоровье более 200 ребят. Всего же в Приморье по линии соцзащиты за лето обеспечили путевками в загородные лагеря две тысячи юных приморцев. На оздоровление детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, направлено 40 миллионов рублей.

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокдетиПриморьеотдых
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы