Строительство Спутника поможет Владивостоку сохранить природные территории — девелопер

«Спутник может позволить в какой-то степени разредить застройку Владивостока, затормозить его уплотнение и тем самым изменить перспективное направление: позволить не увеличивать территорию жилой застройки непосредственно населенного пункта Владивосток. Таким образом, может произойти рост развития за счет развития агломерации, в свою очередь, за счет развития города Спутника», – разъяснил градостроитель.