Строительство Спутника поможет Владивостоку сохранить природные территории — девелопер

Строительство Спутника поможет Владивостоку сохранить природные территории — девелопер
Строительство Спутника поможет Владивостоку сохранить природные территории — девелопер
Сегодня, 17:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Постройка нового города вблизи от Владивостока может положительно отразиться на природном окружении дальневосточной столицы.

В этом уверен градостроитель, член Приморского регионального отделения всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Петр Карпов, пишет «Альянс HELP».

Эксперт отметил, что разговоры о слиянии территорий, об агломерации в Приморском крае — не в новинку. Еще во времена СССР началась подготовка схем.

«Спутник может позволить в какой-то степени разредить застройку Владивостока, затормозить его уплотнение и тем самым изменить перспективное направление: позволить не увеличивать территорию жилой застройки непосредственно населенного пункта Владивосток. Таким образом, может произойти рост развития за счет развития агломерации, в свою очередь, за счет развития города Спутника», – разъяснил градостроитель.

По словам Карпова, перенос жилой застройки в Надеждинский район от линии текущей застройки позволит сохранить нетронутыми лесные массивы в северной части города. И, тем не менее, позволит удержать темп строительства новых домов. Однако первоочередной задачей, при таком подходе, является обеспечение перспективной площадки инфраструктурными мощностями.

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокПриморьеСпутникградостроительство
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