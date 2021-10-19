В Приморье при наличии медотвода отстранять сотрудника от работы не обязательно

Каждый работодатель, чей трудовой коллектив попадает под действие соответствующего постановления должен принять меры по недопущению сотрудников которые не прошли вакцинацию к работе. По словам Красицкой, основанием для таких действий является пункт 6 статьи 76 Трудового кодекса РФ и статья 5 закона №157-ФЗ.
«Работодателю необходимо издать приказ, под роспись предупредить сотрудников о том, что необходима вакцинация, установить сроки прохождения вакцинации и основания согласно постановлению, порядок предоставления информации о наличии медотвода. Те кто вакцинировался, должны сразу уведомить работодателя об этом, предоставив ему сертификат о вакцинации. В этом же приказе работодатель должен предупредить сотрудников, что в случае отказа от вакцинации им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы», — рассказала глава минтруда и социальной политики Светлана Красицкая.
Также министр добавила, что есть и альтернативный вариант. На тех производствах, где это возможно, сотрудника можно перевести и на удаленный формат работы. Это касается и тех кто отказался вакцинироваться и тех, кто не может этого сделать по медицинским показаниям.
«Документально работодатель не обязан отстранять работника с медотводом от работы. Но он обязан принять все меры, чтобы обезопасить такого сотрудника от тех, у кого нет уважительной причины не вакцинироваться», — уточнила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая.
На предприятиях тоже будет вестись учет вакцинированных. По словам заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Светланы Морозовой, этим могут заняться кадровые отделы.
«Контроль за проведением вакцинации на предприятиях осуществляется в установленном порядке. Может контролироваться при проведении проверок, плановых или внеплановых проверок, а также при проведении расследований по эпидемическим показаниям», — рассказала Светлана Морозова.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.