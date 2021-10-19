В Приморье при наличии медотвода отстранять сотрудника от работы не обязательно

Граждан, которые в силу медицинских причин не могут пройти вакцинацию от коронавируса отстранять от работы не обязательно. В правительстве разъяснили порядок действий работодателя, в связи с введением на территории Приморского края обязательной вакцинации для отдельных категорий населения.

Каждый работодатель, чей трудовой коллектив попадает под действие соответствующего постановления должен принять меры по недопущению сотрудников которые не прошли вакцинацию к работе. По словам Красицкой, основанием для таких действий является пункт 6 статьи 76 Трудового кодекса РФ и статья 5 закона №157-ФЗ. Светлана Красицкая Фото: Александр Дедов Золотой Рог «Работодателю необходимо издать приказ, под роспись предупредить сотрудников о том, что необходима вакцинация, установить сроки прохождения вакцинации и основания согласно постановлению, порядок предоставления информации о наличии медотвода. Те кто вакцинировался, должны сразу уведомить работодателя об этом, предоставив ему сертификат о вакцинации. В этом же приказе работодатель должен предупредить сотрудников, что в случае отказа от вакцинации им грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы», — рассказала глава минтруда и социальной политики Светлана Красицкая. Также министр добавила, что есть и альтернативный вариант. На тех производствах, где это возможно, сотрудника можно перевести и на удаленный формат работы. Это касается и тех кто отказался вакцинироваться и тех, кто не может этого сделать по медицинским показаниям. «Документально работодатель не обязан отстранять работника с медотводом от работы. Но он обязан принять все меры, чтобы обезопасить такого сотрудника от тех, у кого нет уважительной причины не вакцинироваться», — уточнила министр труда и социальной политики Приморского края Светлана Красицкая. На предприятиях тоже будет вестись учет вакцинированных. По словам заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Светланы Морозовой, этим могут заняться кадровые отделы. Светлана Морозова Фото: Александр Дедов Золотой Рог «Контроль за проведением вакцинации на предприятиях осуществляется в установленном порядке. Может контролироваться при проведении проверок, плановых или внеплановых проверок, а также при проведении расследований по эпидемическим показаниям», — рассказала Светлана Морозова. Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter