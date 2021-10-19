Владивосток продолжает преображаться даже осенью

Продолжается на улицах города и вывоз старых автопокрышек. К сожалению, специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» вынуждены заниматься этой работой постоянно из-за нерадивых автовладельцев, которые не хотят сдавать покрышки на утилизацию, а выбрасывают их за гаражами, на откосах, в лесу и прочих местах, где старых шин быть не должно.