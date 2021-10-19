Владивосток продолжает преображаться даже осенью

Владивосток продолжает преображаться даже осенью
Владивосток продолжает преображаться даже осенью
Сегодня, 12:25ОбществоФото: Анастасия Котлярова / пресс-служба администрации Владивостока
В городе устанавливают новые скамейки, проводят формовочную и санитарную обрезку деревьев, заканчивают благоустройство парков.

Новые скамейки устанавливают в скверах, парках и прочих городских пространствах. Недавно новыми лавочками обзавелись скверы Макарова, Рыбацкой славы и Городов-побратимов. На очереди аллея имени Давыдова, сквер Веры и надежды, а также другие адреса.

Кроме установки новых идет и починка старых лавочек. Работы проводят специалисты муниципального предприятия «Дороги Владивостока».

«Сейчас закупили и устанавливаем 40 новых скамеек. Также проводим большую работу по ремонту ранее установленных лавок и скамеек», — сообщили в компании.

Кстати, в 2021 году МУП закупил и установил на улицах Владивостока 65 новых урн.

В самом разгаре осенние работы по формовке и санитарной обрезке деревьев.

Специалисты МУПВ «Дороги Владивостока», а также привлеченные профильные специалисты-арбористы не только «наводят красоту», придавая форму кронам деревьев и кустов, но и пилят сломанные и упавшие ветки на крутых склонах.

Санитарная и формовочная обрезка ведется на улицах Магнитогорской, Толстого, Фонтанной, Сафонова, Овчинникова, Верхнепортовой, Завойко, проспекте 100-летия Владивостока и других.

«По итогам обследования даётся соответствующее задание — на формовочную или санитарную обрезку. Полностью удаляем старые, сухие, сломанные и аварийные ветки и деревья», — рассказала специалист управления дорог и благоустройства мэрии Елена Ситничук.

Также во всех районах города идут работы по высаживанию новых кустарников и деревьев, оформлению газонов, подготовке цветников к зиме и высадке луковичных.

Продолжается на улицах города и вывоз старых автопокрышек. К сожалению, специалисты муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» вынуждены заниматься этой работой постоянно из-за нерадивых автовладельцев, которые не хотят сдавать покрышки на утилизацию, а выбрасывают их за гаражами, на откосах, в лесу и прочих местах, где старых шин быть не должно.

«Убедительно просим автолюбителей не выбрасывать старые автопокрышки, а сдавать их на переработку. Приёмом покрышек занимаются шиномонтажные мастерские и специализированные компании», — обратились специалисты к автовладельцам.

С начала 2021 года с улиц города вывезли более 84 тысяч старых колес. В преддверии зимнего сезона, когда автомобилисты начнут переобувать своих «железных коней», мэрия готовится заключить новый дополнительный контракт с профильной организацией на вывоз и утилизацию еще более 50 тысяч автопокрышек. Объявлен дополнительный открытый электронный аукцион.

Преобразится и Покровский парк. Там продолжается капитальный ремонт. К концу 2021 года тут обновят перекрытия пешеходных дорожек, установят лавочки, урны, детскую площадку и даже оборудуют место для игры в шахматы. Исторический облик парка намерены сохранить.

«Лавочки, урны и столбы уличного освещения будут выполнены в традиционном классическом стиле. Они восстановлены по образцам тех архитектурных форм, которые были в парке в 50-е годы прошлого столетия», — рассказали в Дирекции общественных пространств администрации Владивостока.

Из «новинок» современности тут намерены установить систему видеонаблюдения и разбить площадку для выгула собак.

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокблагоустройствоПриморье
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