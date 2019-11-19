"Доезжать до нужного места во Владивостоке можно будет в три раза быстрее"

«Спасибо всем, кто выразил своё мнение и позицию по поводу ВКАДа. Сказать, что все вопросы, которые обсуждаются в комментариях, проработаны и просчитаны, это ничего не сказать. Действительно, была проделана колоссальная работа всеми специалистами, в том числе архитекторами, строителями, экологами, экономистами. И найдено оптимальное решение, которое позволит разгрузить город от транспорта. В среднем в три раза быстрее, чем сейчас, можно будет совершить любую поездку. Грузовой транспорт уйдет из центральной части города, улучшится экология, море станет доступнее, при этом морские виды не закроются.