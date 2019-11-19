"Доезжать до нужного места во Владивостоке можно будет в три раза быстрее"

"Доезжать до нужного места во Владивостоке можно будет в три раза быстрее"

19 ноября 2019, 16:49
Общество
Экс-мэр Владивостока поблагодарил всех, кто высказал свое мнение о ВКАДе

Экс-мэр Владивостока поблагодарил всех, кто высказал свое мнение о ВКАДе

Экс-глава приморской столицы Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях:

«Спасибо всем, кто выразил своё мнение и позицию по поводу ВКАДа. Сказать, что все вопросы, которые обсуждаются в комментариях, проработаны и просчитаны, это ничего не сказать. Действительно, была проделана колоссальная работа всеми специалистами, в том числе архитекторами, строителями, экологами, экономистами. И найдено оптимальное решение, которое позволит разгрузить город от транспорта. В среднем в три раза быстрее, чем сейчас, можно будет совершить любую поездку. Грузовой транспорт уйдет из центральной части города, улучшится экология, море станет доступнее, при этом морские виды не закроются.

С экономической и инфраструктурой точки зрения ВКАД - это проект №1. И не нужно убирать порт из города. Сейчас владивостокский транспортный узел переваливает около 15 млн тонн грузов в год. Ещё в советское время планировалось увеличить эту цифру до 100 млн тонн. В мире есть прекрасные примеры успешно развивающихся городов-портов, где и население растет, и качество жизни повышается. Например, Сингапур, Пусан, китайские города.

Мест рекреации и отдыха во Владивостоке более чем достаточно. Надо просто их благоустроить и сделать доступными. Развитие порта в этом не помеха.

Ну а жители Эгершельда вообще одни из главных бенефициаров этого проекта. С запуском ВКАД через пять минут они будут на о. Русском, а через 20 на Седанке.

А завершить хотел бы фразой: города есть портовые, а есть беспортовые»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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