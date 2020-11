Из Владивостока будет курсировать cкорый поезд в Сибирь

В составе вагоны купе, СВ и плацкарт

В составе вагоны купе, СВ и плацкарт АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, на 100% принадлежит ОАО «Российские железные дороги») 8 декабря запустит новый скорый поезд №47/48 Омск - Владивосток, который свяжет регионы Западной и Восточной Сибири с Дальним Востоком. Состав будет сформирован из вагонов трех типов: купе, СВ и плацкарт. Первый рейс из Владивостока назначен на 13 декабря. «Федеральная пассажирская компания» занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО «РЖД» и частными операторами. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото https://obzor.city/

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter