Порт "Вера" уже вложил более 20 млн рублей в социальное развитие территорий Приморья

Досье газеты «Золотой Рог»: Терминал «Порт «Вера» расположен в районе мыса Открытый, бухты Беззащитная на территории Шкотовского муниципального района Приморского края. Разрешенная осадка у причала терминала - 12,11 метров, длина причала - 246 метров. Терминал специализируется на перевалке навалочных грузов, в частности каменного угля, способен принимать суда дедвейтом до 50-55 тыс. тонн. Генеральный директор ООО «Порт «Вера» –Евгений Александрович Диев. Количество штатных сотрудников – более 120 человек, в планах на 2020 год расширение штата до 150-160 человек. По состоянию на конец 2019 года терминал находится в процессе расширения, ведется строительство и последовательный запуск проектных мощностей. Терминал оснащается современным оборудованием, в том числе, для обеспечения экологической безопасности. По состоянию на конец 2019 года в проект «Порт «Вера» уже инвестировано более 7 млрд рублей. Всего планируемые инвестиции до 2023 года составят 15,4 млрд. Все текущие инвестиции осуществлены за счет собственных средств инвесторов. При полном развитии терминала планируется ежегодный объем налоговых отчислений в объеме более 2 млрд. рублей в год. Большая часть отчислений поступает в бюджеты Шкотовского района и поселения Подъяпольское (компания зарегистрирована в поселении Подъяпольское).