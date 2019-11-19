Правительство расширило список субсидируемых маршрутов для Дальнего Востока

Также у «Аэрофлота» и его дочерней авиакомпании «Россия» действует система так называемых «плоских» тарифов. В 2019 году «плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно ранее составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно.