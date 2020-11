Всемирная туалетная организация хочет провести туалетный саммит в России

Надеется на поддержку высшего руководства страны

Надеется на поддержку высшего руководства страны Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России. Всемирные туалетные саммиты проводятся ежегодно с 2001 года, когда была учреждена организация, и день ее создания - 19 ноября - с тех пор отмечается как Всемирный день туалета. «Я надеюсь, что мы сможем вновь провести Всемирный туалетный саммит в Москве, и на этот раз при поддержке президента Владимира ПУТИНА», - заявил РИА Новости директор и основатель организации Джек СИМ. По его словам, последний раз «мы приезжали в Россию на саммит 2006 года». В этом году Всемирный туалетный саммит проходит в Бразилии, в центре внимания дискуссий будет тема предотвращения фекального загрязнения Амазонки и ее притоков, озер и пляжей. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

