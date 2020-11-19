Приморцы боятся цифровых технологий

Итоги опроса своеобразны. Более четверти работающих россиян — 26% — боятся потерять работу из-за цифровизации. Приятно отметить, что новых технологий приморцы боятся не так сильно, чтобы наш регион сумел войти в топ-5. В этой пятерке, разумеется, Москва, а также, к примеру, Курская область. Здесь у работающих наблюдается отставание по таким цифровым компетенциям, как критическая оценка информации в цифровом пространстве, пользование государственными цифровыми сервисами, навыки коммуникации в сети, настройка ПО, готовность к саморазвитию в сфере цифровых технологий.