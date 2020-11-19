Приморцы боятся цифровых технологий

Приморцы боятся цифровых технологий

Вчера, 21:23
Общество
Photo: Медиахолдинг1Mi
Более 17% жителей Приморского края боятся оказаться недостаточно конкурентоспособными и потерять свое место в том случае, если не будут постоянно повышать навыки работы с цифровыми технологиями.

Такую статистику приводит аналитический центр НАФИ, подчеркивая при этом, что те же 17% приморцев говорят о том, что им требуется на работе обязательное знание информационных технологий.

В целом же Приморский край находится на 70-м в России месте по опасениям жителей лишиться работы из-за цифровизации.

Центр НАФИ проводил опрос в 85 регионах страны, желая узнать, насколько население РФ готов к жизни и работе в условиях цифровой экономики.

Итоги опроса своеобразны. Более четверти работающих россиян — 26% — боятся потерять работу из-за цифровизации. Приятно отметить, что новых технологий приморцы боятся не так сильно, чтобы наш регион сумел войти в топ-5. В этой пятерке, разумеется, Москва, а также, к примеру, Курская область. Здесь у работающих наблюдается отставание по таким цифровым компетенциям, как критическая оценка информации в цифровом пространстве, пользование государственными цифровыми сервисами, навыки коммуникации в сети, настройка ПО, готовность к саморазвитию в сфере цифровых технологий.

При этом 27% россиян полагают, что цифровизация не повлияет на их профессиональную деятельность, а в нашем крае 34 процента опрошенных ответили, что не считают потенциально опасным увольнение из-за недостаточного уровня цифровой грамотности.

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