На благоустройство приморских сел направлено более 14 миллионов рублей

На благоустройство приморских сел направлено более 14 миллионов рублей
На благоустройство приморских сел направлено более 14 миллионов рублей
Сегодня, 13:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Приморском крае продолжают активно благоустраивать сельские территории. С помощью инструментов госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», жизнь на селе преображается.

По данным краевого минсельхоза, в 2021 году конкурсная комиссия взяла в разработку 9 проектов. Из федерального и краевого бюджетов было выделено 14 миллионов рублей.

Глава ведомства Андрей Бронц рассказал, что проекты оценивались на соответсвие различным критериям и в разработку взяли те, которые набрали наибольшее количество баллов. Отдельно министр отметил неравнодушие и активность самих селян, начиная от просто голоса на собрании и заканчивая личным участием в работах и привлечением средств от бизнесменов.

В Новонежинском сельском поселении Шкотовского района отремонтировали дворовй проезд, привели в порядок тротуар и парковки.

В Краснояровском сельском поселении Пожарского района благоустраивают зоны отдыха и побережье реки Бикин.

в Верхнеперевальском сельском поселении восстановили памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В работах активно участвовали местные жители.

В уссурийском селе Новоникольское сделали пешеходную аллею.

В поселке Тавричанка Надеждинского района продолжается модернизация уличного освещения, тротуаров, аллей. Идет ремонт водоотводов, ливневок, площадок для ТКО, общественных колодцев и водоразборных колонок.

Подать заявку на благоустройство сельской территории в 2022 году можно с 22 по 30 ноября в соответствующем разделе официального сайта краевого минсельхоза, а также по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, 2, кабинет 308.

Электронная почта: moiseenko_ev@primorsky.ru.

Телефон: 8 (423) 241-13-22.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Формирование современной городской среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
ремонтблагоустройствоПриморье
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