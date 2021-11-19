Траты якутского бюджета на территории Приморья вызвали вопросы

В Приморском крае собираются построить круглогодичный детский лагерь. Инициатором выступило правительство Якутии. Недовольные пользователи соцсетей не заставили себя долго ждать и в местные telegram-каналы посыпались гневные комментарии.

Соглашение о сотрудничестве между Приморским краем и Якутией, в рамках которого республика намеревается самостоятельно профинансировать, а также привлечь федеральные средства на строительство круглогодичного детского лагеря на юге Приморского края вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей из Якутии. «А с чего это Тарасенко задумал строить за счёт нашего бюджета детский лагерь в Приморье? [...] дешевле и лучше было бы отправлять детей на Чёрное море!», — опубликовал комментарий telegram-канал NewsOfYakutia, ссылаясь на подписчика. По соглашению, которое председатели правительств Приморья и Якутии Вера Щербина и Андрей Тарасенко вместе с главой Славянского городского поселения Максимом Бренчаговым подписали 17 ноября, на побережье Приморского края зарезервировано два земельных участка площадью 47 гектаров. Именно здесь построят современный круглогодичный детский лагерь на 1200 отдыхающих. Благодаря реализации проекта создадут 150 рабочих мест, строительство позволит муниципалитету сделать серьёзный шаг в развитии дорожной, газовой и электросетевой структуры. Выгода, которую получит Приморский край, особо возмутила пользователя: «Значит мы там создадим рабочие места, будем закупаться у местных производителей, платить коммуналку и платить налоги в бюджет Приморья?», — задался возмущённым вопросом подписчик канала.

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