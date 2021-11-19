Уверенно и безопасно — как правильно выбрать дизель

Мировая неделя качества прошла с 8 по 14 ноября — международный праздник, который отмечают во всем мире, в том числе и в России во второй четверг ноября. Вопросы, связанные с управлением качеством во всех областях экономики, остаются актуальными, а контроль качества – составляющая любого технологического процесса.

Для России одним из самых актуальных вопросов остается качество топлива, которое влияет сразу на несколько сфер нашей жизни. В Независимой нефтегазовой компании (ННК) топливо, реализуемое на одноименных АЗС, проверяется на всех этапах транспортировки – от Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (ХНПЗ) до топливораздаточной колонки. Помимо высокого качества, потребители отмечают улучшенные характеристики зимнего дизеля. Для дальневосточников такое топливо производит Хабаровский НПЗ. Известно, что ДТ – топливо сезонное: с наступлением холодов автовладельцы переходят на зимний дизель. При низких температурах мельчайшие кристаллики парафинов забивают топливные фильтры, что может парализовать работу мотора. В производстве зимнего дизеля бренда ННК используются инновационные решения, благодаря которым топливо обладает особыми свойствами и рядом преимуществ. Зимний нефтепродукт выпускается в оборот со значительным запасом по одному из важнейших низкотемпературных показателей – предельной температуре фильтруемости: при нормируемых до -32°С, фактическое значение в топливе ННК от -36°С до -42°С. Кроме того, в зимнем дизеле ННК снижено предельное содержание серы – менее 5 мг/кг (норма - не более 10 мг/кг). А дополнительные компоненты в топливе способны создать защитную пленку, препятствуя коррозии. При использовании брендированного дизельного топлива GreenEco постепенно очищаются топливные форсунки и клапаны механизмов от загрязнений, что позволяет дополнительно снизить воздействие автотранспорта на окружающую среду. Экологичность дизеля ННК обеспечивается также за счет снижения выбросов в атмосферу токсичных веществ с отработавшими газами – по оксидам углерода (СО), примерно, на 20% в сравнении с обычным дизелем. – ННК использует многоступенчатую систему контроля качества нефтепродуктов от заводского резервуара до бензобака автомобиля. Такой комплексный подход позволяет компании гарантировать качество бензинов и дизельного топлива на любой АЗС фирменной сети, – уверены в ННК.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter