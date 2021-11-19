За халатность в работе приморская «управляйка» поплатится лицензией

В Приморском крае управляющая компания «Спецавтохозяйство-Новое» (САХ-Новое)» лишилась управления над 95 домами в Надеждинском районе. Свою работу УК почти не выполняла.

По словам Евгения Баршая, руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края, «управляйка» грубо нарушала условия лицензии, за что и поплатилась. По его словам на УК постоянно поступали жалобы как от местных властей, так и от жителей, в особенности на подготовку к зиме. Баршая заявил, что именно эта компания, чуть не сорвала сроки паспортизации муниципалитета перед стартом отопительного сезона. Глава ведомства уточнил, что документы об исключении 95 многоквартирных жомов их управления этой компанией уже подписаны. В дальнейшим эта Ук лишится лицензии. Тем не менее жители не останутся без присмотра. Глава администрации Надеждинского района должен будет назначить временную УК. У жильцов будет целый год, чтобы самостоятельно выбрать обслуживающую организацию. По словам главы муниципалитета Рустяма Абушаева, специалисты этой УК плохо выезжали на срочные вызовы, не справлялась со своими обязанностями. Компанию привлекали к административной ответственности, однако это не дало результата. Кстати, глава госжилинспекции заявил, что это не первый случай, когда УК лишается домов. Случаи были в Находке и Владивостоке. В ближайшее время еще две нерадивые компании могут попасть под подобные санкции. Напомним, в регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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