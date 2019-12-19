67000 новостей опубликовали СМИ на портале Primorye.ru в 2019 году

Primorye.ru — один из первых порталов о жизни Приморского края, он существует с 1997 года. Ежедневно на сайте публикуются новости об актуальных событиях региона от ведущих СМИ Приморья, администрации края и города. Благодаря этому читатели получают объективную информацию из нескольких источников на одной площадке. Важным отличием сайта является рейтинг новостей «Самое популярное за 6 часов», который формирует сама аудитория. Так посетители сайта сразу видят, что важно для жителей Приморья. Кроме того, на портале доступна информация о погоде и курсе валют. Специальный раздел «Камеры Online» позволяет в реальном времени смотреть видеотрансляции с камер «Ростелекома», установленных в разных точках набережной Цесаревича.