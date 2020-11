Путин пообещал дешевые авиабилеты

"Аэрофлоту" придется сохранить "плоские" тарифы

«Аэрофлоту» придется сохранить «плоские» тарифы «Плоские» тарифы «Аэрофлота» в рейсах на Дальний Восток в ближайшей перспективе будут сохранены, заявил президент России Владимир ПУТИН на 15-й ежегодной пресс-конференции. «Никто не собирается их отменять. «Аэрофлот» просто так немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов (по «плоским» тарифам – Прим. автора). Мы будем это делать и дальше. В целом, конечно, нам чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые растут у нас очень медленно, и снижения издержек при перевозках. Таким образом, можно будет снижать тарифы. Но пока глобальных изменений не наступило, эти программы будут продолжаться», - сказал глава государства. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий САВЕЛЬЕВ в августе заявил, что ведущая авиакомпания страны должна постепенно уходить от «плоских» тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой. Журналистка с Камчатки, задававшая вопрос, отметила, что г-н Путин очень давно не приезжал на полуостров. И спросила, не связано ли это с недоступностью авиабилетов. «Это не связано с дороговизной билетов на Камчатку, потому что я как раз и попадаю в льготные категории. Обратите внимание», - ответил президент. Так называемые «плоские» тариф ы в эконом-классе действуют с 2015 года на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. При этом «плоские» тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». «Плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно в 2019 году составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото kremlin.ru

