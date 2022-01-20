Банк России дошёл в Приморье до шестого класса

В прошлом году в проекте приняли участие почти половина приморских школ, отметили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.
Подключиться к онлайн-урокам можно вместе с классом или индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу на сайте проекта www.dni-fg.ru и вместе с учениками участвует в занятиях, которые проводят эксперты финансового рынка. Чтобы послушать урок из дома, нужно зарегистрироваться самостоятельно.
Вебинары главного банка страны можно рассматривать как дополнительные занятия, которые помогут детям лучше ориентироваться в финансовых вопросах и рациональнее относиться к деньгам, считает начальник отдела финансовой грамотности Дальневосточного ГУ Банка России Александра Агвердиева.
Уроки рекомендованы для учеников 6-11 классов. Продолжительность занятия — 45 минут. Эфиры проходят по будням, с 10 утра.