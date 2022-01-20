Банк России дошёл в Приморье до шестого класса

В Приморье стартовала серия вебинаров Банка России для школ, колледжей, интернатов и детских домов, которая продлится до 22 апреля. Онлайн-уроки охватывают темы разного уровня сложности — от правил безопасности в киберпространстве до основ предпринимательства и инвестирования.

В прошлом году в проекте приняли участие почти половина приморских школ, отметили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России. Подключиться к онлайн-урокам можно вместе с классом или индивидуально из дома. В первом случае преподаватель регистрирует группу на сайте проекта www.dni-fg.ru и вместе с учениками участвует в занятиях, которые проводят эксперты финансового рынка. Чтобы послушать урок из дома, нужно зарегистрироваться самостоятельно. Вебинары главного банка страны можно рассматривать как дополнительные занятия, которые помогут детям лучше ориентироваться в финансовых вопросах и рациональнее относиться к деньгам, считает начальник отдела финансовой грамотности Дальневосточного ГУ Банка России Александра Агвердиева. Уроки рекомендованы для учеников 6-11 классов. Продолжительность занятия — 45 минут. Эфиры проходят по будням, с 10 утра.

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