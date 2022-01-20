Дальневосточный леопард съел домашних барана и козу приморцев, а расплатилась за обед АНО

В пресс-службе нацпарка ФГБУ «Земля леопарда» рассказали, что баран и коза паслись на участке, вплотную подходящем к местообитанию хищника. Прошлой осенью дальневосточный леопард попытался утащить барана, но испугался быстро появившихся хозяев, бросил добычу и скрылся в лесу. Хотя баран был ещё жив, его пришлось зарезать. Через три недели пятнистая кошка унесла в лес козу и с тех пор не показывалась.
Причастность леопарда к покушению на барана и съедению козы подтвердили сотрудники «Земли леопарда» и охотнадзора, которые провели необходимые исследования.
Специалисты отметили, что скот в частном подворье содержится правильно: выпас проводится только на огороженном забором участке. Это важно, поскольку компенсация выплачивается только при соблюдении правил содержания домашних животных. Лишь близость леса и расположение хозяйства на границе посёлка способствовало тому, что леопард «осмелел» и заинтересовался домашним скотом. При этом на улицы самого посёлка он не заходил.
— Подобные набеги на частные подворья возможны в местах обитания диких хищников. В этом случае провоцирующим фактором стал примыкающий к приусадебному хозяйству лесной массив. На лесной территории, ближайшей к поселку, на данный момент держится косуля — один из основных видов жертв леопарда. Возможно, баран и коза оказались более лёгкой добычей, чем дикие копытные. Важно отметить, что этот леопард сохраняет страх перед человеком, а это является одним из показателей нормального состояния животного, — рассказала сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.
В нацпарке отметили, что численность дальневосточного леопарда выросла в три раза: с 35 особей в начале XXI века до 110 особой на сегодняшний день. Популяция пятнистого хищника продолжает расти, хотя он всё ещё остаётся самой редкой крупной кошкой планеты.